Рогозин прокомментировал возможность отправки США кораблей к МКС

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что с 2020 года госкорпорации будет достаточно двух космических кораблей «Союз» для отправки экипажей на Международную космическую станцию (МКС), если астронавты будут отправляться на станцию на американских кораблях. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогозин прокомментировал возможность отправки США кораблей к МКС
  • РИА Новости

«Если они это сделают (США начнут отправлять экипажи на МКС на своих кораблях. — RT), соответственно, «Роскосмосу» понадобится меньшее количество кораблей для доставки наших экипажей на МКС. Нам нужно не более двух кораблей в год для решения наших задач», — сказал Рогозин.

Он отметил, что американцы рассчитывают начать летать сами на своих кораблях Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing уже в 2020 году, решив до конца 2019-го «свои основные проблемы».

Также он добавил, что в последующие годы число космических кораблей снова вырастет, поскольку «пойдут туристы, с которыми уже есть контракты».

Ранее сообщалось, что в 2020 году «Роскосмос» в два раза сократит количество пилотируемых полётов к МКС, а к МКС будут отправлены всего два космических корабля «Союз».

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