Рогозин прокомментировал возможность отправки США кораблей к МКС
- РИА Новости
«Если они это сделают (США начнут отправлять экипажи на МКС на своих кораблях. — RT), соответственно, «Роскосмосу» понадобится меньшее количество кораблей для доставки наших экипажей на МКС. Нам нужно не более двух кораблей в год для решения наших задач», — сказал Рогозин.
Он отметил, что американцы рассчитывают начать летать сами на своих кораблях Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing уже в 2020 году, решив до конца 2019-го «свои основные проблемы».
Также он добавил, что в последующие годы число космических кораблей снова вырастет, поскольку «пойдут туристы, с которыми уже есть контракты».
Ранее сообщалось, что в 2020 году «Роскосмос» в два раза сократит количество пилотируемых полётов к МКС, а к МКС будут отправлены всего два космических корабля «Союз».