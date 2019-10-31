«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам
- РИА Новости
«Мы постараемся им помочь, ужать наши экипажи», — цитирует РИА Новости Рогозина.
Глава госкорпорации отметил, что это нарушает планы «Роскосмоса» по проведению ряда испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС.
«Нам придётся чем-то жертвовать за счёт сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам», — добавил он.
Ранее Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения до конца года.