«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация пожертвует частью научной программы и сократит число своих космонавтов на МКС для того, чтобы предоставить места на кораблях «Союз» американским астронавтам.
«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам
  • РИА Новости

«Мы постараемся им помочь, ужать наши экипажи», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Глава госкорпорации отметил, что это нарушает планы «Роскосмоса» по проведению ряда испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС.

«Нам придётся чем-то жертвовать за счёт сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам», — добавил он.

Ранее Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения до конца года.

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