«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация пожертвует частью научной программы и сократит число своих космонавтов на МКС для того, чтобы предоставить места на кораблях «Союз» американским астронавтам.

РИА Новости

«Мы постараемся им помочь, ужать наши экипажи», — цитирует РИА Новости Рогозина. Глава госкорпорации отметил, что это нарушает планы «Роскосмоса» по проведению ряда испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС. «Нам придётся чем-то жертвовать за счёт сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам», — добавил он. Ранее Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения до конца года.