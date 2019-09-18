Рогозин предложил Турции использовать Байконур с Россией и Казахстаном

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил Турцию присоединиться к проекту по эксплуатации космодрома Байконур вместе с Россией и Казахстаном.
Рогозин предложил Турции использовать Байконур с Россией и Казахстаном
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

По его словам, российская сторона готова предоставить ракеты, чтобы Анкара могла выводить свои космические аппараты.

«Причём это не обязательно и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура», — сказал Рогозин в интервью Anadolu.

Он отметил, что участниками такого проекта могут стать Турция как страна — организатор пусков, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, предоставляющий «уникальный космический порт».

Глава корпорации считает это хорошей перспективой.

В конце августа Рогозин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

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