Рогозин предложил Турции использовать Байконур с Россией и Казахстаном

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил Турцию присоединиться к проекту по эксплуатации космодрома Байконур вместе с Россией и Казахстаном.

По его словам, российская сторона готова предоставить ракеты, чтобы Анкара могла выводить свои космические аппараты.

«Причём это не обязательно и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура», — сказал Рогозин в интервью Anadolu.

Он отметил, что участниками такого проекта могут стать Турция как страна — организатор пусков, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, предоставляющий «уникальный космический порт».

Глава корпорации считает это хорошей перспективой.

В конце августа Рогозин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.