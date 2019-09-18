Рогозин предложил Турции использовать Байконур с Россией и Казахстаном
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- РИА Новости
По его словам, российская сторона готова предоставить ракеты, чтобы Анкара могла выводить свои космические аппараты.
«Причём это не обязательно и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура», — сказал Рогозин в интервью Anadolu.
Он отметил, что участниками такого проекта могут стать Турция как страна — организатор пусков, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, предоставляющий «уникальный космический порт».
Глава корпорации считает это хорошей перспективой.
В конце августа Рогозин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.