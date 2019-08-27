Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос
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Об этом сообщает ТАСС.
«У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полёт турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе», — сказал глава «Роскосмоса».
Эрдоган поблагодарил Рогозина за данное предложение и ответил на него согласием.
Агентство отмечает, что соответствующая идея была озвучена в ходе посещения авиасалона МАКС-2019 турецким лидером и президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Эрдогану на авиасалоне покажут истребители Су-57 и Су-35.