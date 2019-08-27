Эрдогану на МАКС-2019 покажут истребители Су-57 и Су-35

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Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на МАКС-2019 президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет представлен новейший российский истребитель пятого поколения Су-57.
Эрдогану на МАКС-2019 покажут истребители Су-57 и Су-35
  • РИА Новости

«Будем показывать и Су-57, и Су-35», — цитирует Интерфакс Борисова.

По его словам, «перспективы поставок как раз зависят от показа».

Ранее СМИ сообщали, что турецкие власти поручили оборонным ведомствам страны оценить предложение России о поставке новейших истребителей Су-35. В середине июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-35 при поступлении официального запроса.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

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