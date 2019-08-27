Эрдогану на МАКС-2019 покажут истребители Су-57 и Су-35
- РИА Новости
«Будем показывать и Су-57, и Су-35», — цитирует Интерфакс Борисова.
По его словам, «перспективы поставок как раз зависят от показа».
Ранее СМИ сообщали, что турецкие власти поручили оборонным ведомствам страны оценить предложение России о поставке новейших истребителей Су-35. В середине июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-35 при поступлении официального запроса.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.