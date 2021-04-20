«Первый модуль уже в работе»: как собственная орбитальная станция повлияет на космическую программу России

Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Речь идёт о научно-энергетическом модуле, который станет основой нового орбитального комплекса. Ранее стало известно, что Россия приняла решение выйти из проекта Международной космической станции в связи с ухудшением её технического состояния. Эксперты отмечают, что создание собственной независимой орбитальной станции усилит возможности российской космической программы и ускорит освоение околоземного пространства.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской космической станции будет готов в 2025 году.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал глава госкорпорации в своём Telegram-канале.

В видеоролике, которым сопровождалось сообщение, было указано, что строится научно-энергетический модуль (НЭМ) новой станции.

Накануне Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не будет сокращать программу экспериментов на МКС до введения в строй национальной орбитальной станции.

Замдиректора департамента пилотируемых программ «Роскосмоса» Владимир Данеев в ноябре 2020 года сообщал, что запуск модуля запланирован на 2024 год. Отмечается, что рабочий объём модуля составит около 30 куб. м, при этом он сможет сможет генерировать 18 кВт электроэнергии в сутки.

Не подлежит замене

Рогозин сообщил о строительстве нового модуля вскоре после известий о решении России выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. Об этом 18 апреля в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По словам Борисова, российская сторона намерена уведомить о своём решении международных партнёров. Отмечалось, что в связи с этим Россия планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции. Заявление было сделано в День космонавтики 12 апреля на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Международная космическая станция

Reuters

Позднее Борисов сообщил, что состояние МКС может в будущем вызвать серьёзные проблемы.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни (космонавтов). Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Этого нельзя допускать», — пояснил вице-премьер.

Также по теме «Новый тип космического аппарата»: как СССР создал первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют» 50 лет назад Советский Союз вывел на орбиту Земли первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют». Искусственный спутник...

Юрий Борисов подчеркнул, что Россия способна самостоятельно построить орбитальную станцию и что она может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Кроме того она может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства, добавил вице-премьер.

Ещё в ноябре 2020 года руководитель полёта российского сегмента МКС первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС» после 2025 года.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене», — отметил тогда Соловьёв.

Руководитель полёта сообщил, что из-за возросших затрат специалисты «Энергии» считают необходимым пересмотр сроков дальнейшего участия в проекте.

Временные рамки

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако ранее появлялись сообщения о возможном продлении её работы до 2030 года. В прошлом года в «Роскосмосе» сообщали о переговорах с NASA и другими зарубежными космическими агентствами о дальнейшей судьбе МКС.

Стоит отметить, что и 2024 год не был первоначальной датой завершения эксплуатации МКС. Планировалось, что станция должна была быть списана в 2015 году. Однако главы космических агентств пришли к соглашению о продлении работы станции до 2020 года. Впоследствии срок эксплуатации МКС был ещё раз увеличен.

Строительство первого модуля новой российской космической станции

Twitter

© Rogozin

Как отметил в беседе с RT руководитель Института космической политики Иван Моисеев, учащающееся количество поломок и утечек воздуха с МКС говорит о том, что безопасно использовать её уже нельзя.

«МКС по первоначальному плану должна была завершить свою работу в 2015 году, но срок её эксплуатации долгое время продлевался. Скорее всего, на решение выйти из программы и строить свою станцию повлияло возникновение трещин, которые говорят об усталости материала. Они означают, что давать гарантии на длительный срок эксплуатации уже нельзя», — пояснил эксперт.

Напомним, в сентябре 2019 года на станции была зафиксирована небольшая утечка воздуха. Первая трещина в промежуточной камере модуля «Звезда» была обнаружена экипажем в октябре 2020 года, заделать её удалось в марте 2021 года. Позднее стало известно о наличии второй трещины, которая тоже была заделана экипажем.

Тем не менее космонавты сообщили, что утечка из промежуточной камеры модуля «Звезда» продолжается. Для компенсации утечки станцию необходимо регулярно наддувать воздухом, азотом и кислородом. Для этого используются как собственные запасы станции, так и привозимые с Земли на грузовых кораблях.

По словам научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта срок вывода в космос нового орбитального модуля, озвученный Рогозиным, вполне реалистичен.

«Роскосмос» к 2025 году может осуществить это, если будут по максимуму использованы прежние наработки. Учитывая, что большая часть компонентов модулей, из которых состоит сейчас МКС, изготовлена в центре имени М.В. Хруничева, Россия сможет выполнить данный проект», — отметил эксперт.

Также по теме Наследие «Бурана»: в России разрабатывается новый крылатый космоплан Научно-производственное объединение «Молния», создатель советского космического корабля «Буран», ведёт разработку нового гражданского...

При этом новая станция будет более технологически развита, считает Натан Эйсмонт.

«Уверен, что за предстоящие четыре года будет движение в сторону улучшения уже достигнутых наработок и технических характеристик. Это будет более современная станция с улучшенными возможностями», — рассказал собеседник RT.

По словам Эйсмонта, «однозначно позитивным является тот факт, что у России появится независимая орбитальная станция».

В свою очередь вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин рассказал RT, что у России сегодня есть все необходимые технологии для того, чтобы создать собственную станцию.

«Это задача, которую Россия способна реализовать. В своё время РФ начинала делать МКС, создавала и запускала первые блоки, а уже после этого другие страны присоединились к этому процессу», — напомнил Олег Мухин.

Он также отметил, что со времён советской станции «Мир» и начала работы МКС технологии ушли далеко вперёд, поэтому новая космическая станция станет более совершенной и будет обладать большим потенциалом.