Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Борисова, российская сторона намерена уведомить о своём решении международных партнёров.
Отмечается, что в связи с этим Россия планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.
Как указывается в сюжете, соответствующее решение было принято 12 апреля, в День космонавтики, на совещании у президента России Владимира Путина.
В октябре 2020 года независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на МКС.