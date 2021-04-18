Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции

Вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия собирается выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борисова, российская сторона намерена уведомить о своём решении международных партнёров.

Отмечается, что в связи с этим Россия планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.

Как указывается в сюжете, соответствующее решение было принято 12 апреля, в День космонавтики, на совещании у президента России Владимира Путина.

В октябре 2020 года независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на МКС.