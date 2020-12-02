Эксперт прокомментировал состояние МКС

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт прокомментировал состояние МКС.
Эксперт прокомментировал состояние МКС
  • globallookpress.com

В беседе с Life.ru он отметил, что это сборная конструкция.

«То, что изнашивается, заменяется, это текущая работа. И там, конечно, если посмотреть те системы, которые применяются на МКС, это вовсе не те системы, которые были в состоянии эксплуатационной готовности 20 лет назад», — сказал эксперт.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что госкорпорация ждёт от ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» предложений по национальной орбитальной станции.

В октябре независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на МКС.

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