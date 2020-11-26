«Роскосмос» ожидает от РКК «Энергия» предложений по новой орбитальной станции

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В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что госкорпорация ждёт от Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» предложений по национальной орбитальной станции.
«Роскосмос» ожидает от РКК «Энергия» предложений по новой орбитальной станции
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Роскосмос» действительно ждёт от РКК «Энергия» предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС (научно-техническом совете. — RT) «Роскосмоса», а затем доложены в правительство», — приводит РИА Новости сообщение.

Член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что некоторые элементы Международной космической станции (МКС) повреждены, а после 2025 года прогнозируется «лавинообразный» выход из строя на борту станции. 

Ранее космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находилось в российском модуле «Звезда».

Позднее стало известно, что российский космонавт Сергей Рыжиков во время выхода в открытый космос не нашёл никаких следов внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле «Звезда» МКС.

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