В российском модуле МКС нашли место утечки воздуха
- NASA
«После проведённого анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС было установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура», — цитирует госкорпорацию ТАСС.
Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля.
«Осуществляется поиск конкретного места возможной утечки», — добавили там.
В «Роскосмосе» уточнили, что утечка не угрожает экипажу.
«В ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена», — отметили в пресс-службе.
В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.