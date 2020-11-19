На МКС не обнаружили внешних повреждений на месте утечки воздуха
- globallookpress.com
Как сообщает РИА Новости, Центр управления полётами поручил Рыжикову во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место внешнего воздействия на российский модуль «Звезда».
«Ничего не наблюдаю», — отметил космонавт во время осмотра внешней поверхности МКС.
Также он сообщил, что выполнил съемку предполагаемого места.
Ранее сообщалось, что космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находилось в российском модуле «Звезда».