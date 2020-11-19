На МКС не обнаружили внешних повреждений на месте утечки воздуха

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Российский космонавт Сергей Рыжиков во время выхода в открытый космос не нашёл никаких следов внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС).
На МКС не обнаружили внешних повреждений на месте утечки воздуха
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, Центр управления полётами поручил Рыжикову во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место внешнего воздействия на российский модуль «Звезда».

«Ничего не наблюдаю», — отметил космонавт во время осмотра внешней поверхности МКС.

Также он сообщил, что выполнил съемку предполагаемого места.

Ранее сообщалось, что космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находилось в российском модуле «Звезда».

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