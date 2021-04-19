«Новый тип космического аппарата»: как СССР создал первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют»

50 лет назад Советский Союз вывел на орбиту Земли первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют». Искусственный спутник Земли мог продолжительное время функционировать на орбите и имел шлюз для стыковки с космическими кораблями. Впоследствии в рамках реализации программы создания «Салютов» СССР запустил в космос ещё несколько таких станций. Две последние — «Салют-8» и «Салют-9» — стали частью орбитальных комплексов «Мир» и МКС. Как отмечают эксперты, в ходе эксплуатации «Салютов» было решено множество технических и научных задач. В частности, советские конструкторы смогли создать условия для длительного пребывания человека в космосе и разработали систему медицинской реабилитации космонавтов. Аналитики отмечают, что запуск «Салюта» стал одним из прорывных моментов в истории освоения космоса.

19 апреля 1971 года ракета-носитель «Протон» успешно вывела на орбиту первую в мире долговременную орбитальную станцию (ДОС) «Салют». В отличие от выводившихся ранее пилотируемых орбитальных станций, «Салют» имел шлюз для пристыковки грузового космического корабля, что давало ему возможность автономно работать на орбите на протяжении большого периода времени.

«Запуск первой долговременной орбитальной станции открыл принципиально новый этап в исследовании и освоении человеком космического пространства. ДОС-1 представляла собой новый тип космического аппарата, позволяющий автоматически и с участием человека решать самые разные научно-прикладные задачи в условиях длительного полёта», — говорится на сайте госкорпорации «Роскосмос».

В ведомстве отмечают, что «орбитальные станции со сменяемыми экипажами сделали возможной непрерывную работу людей в космическом пространстве, позволили исследовать влияние космоса и невесомости на организм человека, проводить астрофизические исследования, а также исследования поверхности и атмосферы Земли».

Обитаемый космос

Станция «Салют», которая в документах также обозначалась как «Изделие 17К» или №121, разрабатывалась в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне НПО «Энергия»). Работы по её созданию начались в конце 1969 года. Руководил проектом главный конструктор Василий Мишин.

«Салют-7» с пристыкованным кораблём «Союз»

NASA

Масса «Салюта» составляла 18,6 т. Он предназначался для работы на околоземной орбите на высоте 200—300 км. Продолжительность полёта станции ограничивалась ресурсом системы жизнеобеспечения и бортовым запасом топлива и составляла 175 суток.

Орбитальная станция состояла из трёх отсеков: переходного и рабочего (оба герметичные) и негерметичного агрегатного.

Через пять дней после запуска и выведения «Салюта» на орбиту к станции был отправлен космический корабль «Союз-10» с первым экипажем. На борту корабля находились командир Владимир Шаталов, бортинженер Алексей Елисеев и инженер-испытатель Николай Рукавишников. Экипаж успешно произвёл стыковку со станцией, однако на «Салют» попасть ему не удалось — помешала неисправность стыковочного узла на «Союзе». В результате через 5 часов 30 минут после стыковки космический корабль был вынужден отстыковаться. 25 апреля трое космонавтов благополучно вернулись на Землю.

6 июня 1971 года СССР отправил к «Салюту» второй экипаж на борту корабля «Союз-11». На этот раз стыковка прошла штатно и космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев 7 июня 1971 перешли из пристыковавшегося корабля на станцию. Таким образом, они стали первым в истории экипажем долговременной орбитальной станции.

Экипаж космического корабля «Союз-11» с главным конструктором В.П. Мишиным перед полётом

© salyut.gmik.ru

В общей сложности команда Добровольского провела на орбите порядка 23 суток. За это время им удалось провести картографирование звёздного неба с помощью ультрафиолетового телескопа «Орион», исследование акватории Мирового океана в интересах рыбного хозяйства и выполнить большую программу медицинских экспериментов.

Полностью выполнив программу полёта, экипаж отстыковался от станции и направился к Земле. Однако вернуться домой им было не суждено — во время спуска произошла авария. Из-за разгерметизации спускаемого аппарата трое космонавтов погибли.

После выяснения причины трагедии Государственная комиссия приняла решение временно прекратить полёты и модифицировать космический корабль «Союз». Станция же продолжала работать на орбите в беспилотном режиме.

11 октября 1971 года по команде с Земли на «Салюте» был включён двигатель «на торможение», после чего станция вошла в плотные слои атмосферы и прекратила своё существование.

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После этого Советский Союз продолжил развивать программу создания орбитальных станций. В рамках этой программы разработки велись по двум направлениям: гражданскому (ДОС) и военному (серия станций «Алмаз», которые официально всё равно назывались «Салютами»). Первым занимался ЦКБЭМ, а вторым — Центральное конструкторское бюро машиностроения (сейчас — АО «ВПК «НПО машиностроения»).

Как отмечают эксперты, работа шла непросто: советские конструкторы создавали абсолютно новое направление в науке и промышленности, поэтому многочисленные трудности и ошибки в этом деле были неизбежны.

Так, запуск ДОС-2 в 1972 году провалился из-за аварии ракеты-носителя. Станция ДОС-3 в ноябре 1973-го вышла на орбиту, но из-за неполадок в аппаратуре пришла в непригодность, какое-то время совершала пассивный полёт, а позднее при попытке изменить высоту орбиты вошла в атмосферу и прекратила своё существование. Из-за неудачных пусков эти станции формально не получили порядкового номера в рамках программы «Салют».

Более успешным оказался запуск в апреле 1973 года «Салюта-2», который разрабатывался по программе «Алмаз». Однако и в этот раз случилась нештатная ситуация: на станции произошла разгерметизация, из-за чего на орбите она провела лишь 54 дня. Экипажи к ней не отправлялись.

Исправить многие ошибки удалось при создании станции «Салют-3». Она была запущена на орбиту 25 июня 1974 года и провела в космосе 213 суток.

К «Салюту-3» был направлен экипаж в составе командира Павла Поповича и бортинженера Юрия Артюхина. После событий 1971 года было решено совершать полёты только в скафандрах, поэтому экипаж сократился до двух человек.

Артюхин и Попович провели на станции 15 дней и успешно вернулись на Землю.

Станция «Салют-3» создавалась в рамках военной программы «Алмаз», поэтому в экспериментальных целях на ней была установлена 23-мм автоматическая пушка, созданная на основе авиационной пушки НР-23.

Последующие запуски станций «Салют-4», «Салют-5», «Салют-6» и «Салют-7» прошли без эксцессов. С каждым новым пуском увеличивалось время пребывания аппарата на орбите и продолжительность работы экипажей.

Станция «Мир»

NASA

Прорывным считается запуск «Салюта-8», который стал основой для первого в мире многомодульного орбитального комплекса «Мир». В его составе в общей сложности станция провела на орбите 5510 суток.

А «Салют-9», который изначально планировался как основа российского орбитального комплекса «Мир-2», в итоге вошёл в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС) в виде модуля жизнеобеспечения «Звезда». В этом качестве станция до сих пор работает на орбите.

«Чрезвычайно сложная задача»

По словам научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, программа создания долговременных орбитальных станций стала прорывом в освоении космоса.

«Станция «Салют» открыла новые возможности. Благодаря этому проекту впоследствии космонавты могли больше времени проводить в космосе и решать широкий спектр задач. Именно эта платформа послужила основой для реализации проекта «Мир», благодаря которому были получены серьёзные результаты, в том числе в ходе различных медицинских экспериментов», — рассказал аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в ходе разработки проекта «Салют» советским инженерам удалось решить множество сложнейших технических задач.

«Создать станцию, разместить на орбите и сделать её обитаемой — это чрезвычайно сложная задача. Например, необходимо было создать систему жизнеобеспечения, которая могла бы долгое время делать станцию пригодной для жизни. Нужно было разработать систему реабилитации космонавтов, которая позволяла бы восстановить здоровье. Были освоены вопросы выхода в космос, ремонта орбитальной станции. Всё это делалось впервые в истории нашими учёными», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

По словам Кнутова, создание «Салютов» было важно и с точки зрения обеспечения обороны СССР.

«На станциях военного назначения «Алмаз» имелись уникальные технологии, в том числе возможности оптического контроля за военными и гражданскими объектами. Эти орбитальные станции играли важнейшую роль в обеспечении обороноспособности страны», — сказал Кнутов.

СМ «Звезда» с пристыкованным кораблём «Прогресс»

NASA

Все эти достижения позволили в последующем создать орбитальную станцую «Мир», а затем и МКС, добавил он.

«СССР сделал потрясающие разработки, которые будут востребованы в дальнейшем и послужат базой для создания новой орбитальной станции», — считает аналитик.

Эксперты сошлись во мнении, что вне зависимости от судьбы МКС, эксплуатационный ресурс которой подходит к концу, Россия должна продолжать развивать программу создания орбитальных станций.

«Без напряжённой каждодневной работы, которая сейчас проводится на МКС, нельзя рассчитывать на удачное проведение каких-либо экспедиций по освоению космоса в будущем. Без таких станций, без опыта, накопленного в ходе их работы, человечество не добьётся нового прорыва в этой области», — заключил Натан Эйсмонт.