Первый модуль российской орбитальной станции будет готов в 2025 году

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Он прикрепил к посту видео, в котором показаны работы в «Энергии» по созданию Научно-энергетического модуля, предназначавшегося для МКС.

Его запуск планировался на 2024 год.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что ситуация, которая складывается на Международной космической станции (МКС), может в будущем привести к серьёзным последствиям вплоть до катастрофы.