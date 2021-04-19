Борисов: ухудшение состояния МКС может в будущем привести к катастрофе

Вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация, которая складывается на Международной космической станции (МКС), может в будущем привести к серьёзным последствиям вплоть до катастрофы.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни (космонавтов). Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Этого нельзя допускать», — приводит ТАСС слова Борисова.

Он отметил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной.

По его словам, Россия способна самостоятельно построить орбитальную станцию.

Также Борисов добавил, что будущая национальная космическая станция России может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства.

Ранее академик Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин прокомментировал данные о планах России по проекту МКС.