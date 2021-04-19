Борисов: ухудшение состояния МКС может в будущем привести к катастрофе

Короткая ссылка
Вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация, которая складывается на Международной космической станции (МКС), может в будущем привести к серьёзным последствиям вплоть до катастрофы.
Борисов: ухудшение состояния МКС может в будущем привести к катастрофе
  • globallookpress.com

«Мы не можем подвергать угрозе жизни (космонавтов). Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Этого нельзя допускать», — приводит ТАСС слова Борисова.

Он отметил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной.

По его словам, Россия способна самостоятельно построить орбитальную станцию.

Также Борисов добавил, что будущая национальная космическая станция России может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства. 

Ранее академик Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин прокомментировал данные о планах России по проекту МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить