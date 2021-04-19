Эксперт прокомментировал данные о планах России по проекту МКС

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Академик Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин прокомментировал данные о планах России по проекту Международной космической станции (МКС).
Эксперт прокомментировал данные о планах России по проекту МКС
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«По договорённости МКС должна эксплуатироваться до 2024 года, она должна быть сведена с орбиты в 2025 году. Чтобы принять такое решение, а не продлять дальше, нужно заключение какой-то комиссии по состоянию борта самых первых модулей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если эксплуатация МКС будет признана нерациональной, то можно будет отделить российские новые модули и на их основе строить собственную орбитальную станцию.

Ранее в «Роскосмосе» прокомментировали данные о планах России по проекту МКС.

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