Эксперт прокомментировал данные о планах России по проекту МКС

Академик Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин прокомментировал данные о планах России по проекту Международной космической станции (МКС).

«По договорённости МКС должна эксплуатироваться до 2024 года, она должна быть сведена с орбиты в 2025 году. Чтобы принять такое решение, а не продлять дальше, нужно заключение какой-то комиссии по состоянию борта самых первых модулей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если эксплуатация МКС будет признана нерациональной, то можно будет отделить российские новые модули и на их основе строить собственную орбитальную станцию.

Ранее в «Роскосмосе» прокомментировали данные о планах России по проекту МКС.