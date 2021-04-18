В «Роскосмосе» прокомментировали данные о планах России по проекту МКС

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Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» прокомментировала данные о планах России по проекту Международной космической станции (МКС).
В «Роскосмосе» прокомментировали данные о планах России по проекту МКС
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Как отметила пресс-служба корпорации, переговоры о будущем сотрудничества в рамках МКС могут начаться после 2024 года.

«У нас есть согласованный с партнёрами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развёртыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — отметили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что когда будут приняты конкретные решения, российская сторона начнёт переговоры с партнёрами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия собирается выйти из проекта МКС с 2025 года.

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