В автоматическом режиме: российский телескоп-робот обнаружил новую комету в облаке Оорта

Российские астрофизики обнаружили новую комету в облаке Оорта за орбитой Юпитера. Она получила название C/2021 K2 (MASTER). Открытие было сделано телескопом-роботом Глобальной сети МАСТЕР МГУ, установленным в обсерватории Сазерленд в ЮАР. Ранее сеть телескопов зафиксировала ещё четыре кометы. Исследователи полагают, что МАСТЕР поможет исследователям в изучении чёрных дыр и космоса.

УчёныеГосударственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили новую комету в облаке Оорта за орбитой Юпитера. Об этом сообщает пресс-служба МГУ им. М. В. Ломоносова.

Российский телескоп-робот Глобальной сети МАСТЕР МГУ, установленный в обсерватории Сазерленд в ЮАР, проводя плановый обзор небесного пространства, обнаружил в автоматическом режиме новую комету. Её назвали M5ZmKt1/C/2021 K2 (MASTER).

«Такие кометы находятся в облаке Оорта. Они очень далеки от Земли и их период обращения вокруг Солнца обычно составляет сотни тысяч лет. У этой кометы период составляет 5000 лет, это сравнимо с возрастом нашей цивилизации. Забавно, что она изменила свою орбиту таким образом, что была видна людям даже во времена зарождения Древнего Рима», — рассказал в беседе с RT руководитель лаборатории космического мониторинга МГУ, заслуженный профессор МГУ Владимир Липунов.

Учёные посвятили открытие своему коллеге, бывшему заведующему лабораторией новых фотометрических методов МГУ Виктору Геральдовичу Корнилову.

«Эту комету мы посвятили памяти Виктора Корнилова, ушедшего от нас 1 мая, — нашего коллеги, друга и настоящего учёного», — сообщил Владимир Липунов.

Движение кометы C/2021 K2 (MASTER)

© Владимир Липунов / МГУ

Напомним, что Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР МГУ создана специалистами Московского университета для открытия и исследования процессов, сопровождающих образование чёрных дыр и нейтронных звезд — гамма-всплесков.

«Некоторые особенные чёрные дыры не сразу принимают форму сверхновой звезды, а замедляют момент своего коллапса и дают полюбоваться их превращением. В исследовании этого процесса система МАСТЕР самая уникальная в мире», — сообщил в комментарии RT Владимир Липунов.

Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР развивается под руководством профессора Липунова с 2002 года. C/2021 K2 (MASTER) стала пятой кометой, открытой сетью телескопов. Предыдущая — C/2020 F5 (MASTER) — была обнаружена год назад.

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Программное обеспечение Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР МГУ поддерживает автоматический режим наблюдений и обработки широкопольных изображений в режиме реального времени. За 1—2 минуты телескоп считывает и выделяет движущиеся и стационарные объекты, после чего отсылает данные в два разных центра исследования.

«Наша система полностью роботизирована, поэтому во время эпидемии коронавируса она очень выручила наших зарубежных коллег, так как из-за нехватки рабочей силы многие обсерватории не могли функционировать», — рассказал Владимир Липунов.

По мнению учёных, российская Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР поможет лучше понять солнечную систему.