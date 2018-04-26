Галактический портрет: что может рассказать о Вселенной 3D-карта Млечного Пути

Астрономы из Кембриджского университета с помощью телескопа Gaia составили подробную 3D-карту Млечного Пути. Космический атлас содержит около 1,7 млрд звёзд и 14 тысяч астероидов. По мнению экспертов, детальная схема Галактики позволит больше узнать о развитии Вселенной, распределении в ней тёмной материи и об эволюции звёзд.

Телескоп Gaia, созданный Европейским космическим агентством, был выведен на орбиту в декабре 2013 года. За шесть лет работы аппарат распознал координаты 1,7 млрд звёзд, а также нескольких тысяч астероидов и комет. Кроме того, он передал на Землю данные о яркости, цвете и температуре этих объектов, выяснил, по каким траекториям относительно центра нашей Галактики они движутся.

На основе полученных данных астрономы из Кембриджского университета составили подробную 3D-карту Млечного Пути.

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«Телескоп не просто зарегистрировал расположение звёзд и других небесных тел, не просто сфотографировал их. Аппарат снимал звёздное небо с разных углов. Благодаря эффекту параллакса (изменению видимого положение объекта по отношению к удалённому фону в зависимости от нахождения наблюдателя. — RT)ряд звёзд можно было рассмотреть с двух точек и составить трёхмерную карту», — сообщил в беседе с RT популяризатор космонавтики, сотрудник частной космической компании Dauria Aerospace Виталий Егоров.

Телескоп определил спектральный класс звёзд, наблюдая их в разных цветовых диапазонах, и получил новую информацию об их радиусах. По словам собеседника RT, с помощью этих данных можно больше узнать об эволюции звёзд: от зарождения из скопления газа до превращения в белого карлика или нейтронную звезду. Зная стадии развития той или иной звезды, можно определить возраст Млечного Пути.

Данные телескопа также позволили вычислить орбиты 75 шаровых звёздных скоплений и 12 карликовых галактик, которые вращаются вокруг Млечного Пути. Полученная информация поможет изучить эволюцию нашей Галактики и её окрестностей: например, понять, как невидимая тёмная материя распределяется во Вселенной. Также телескоп Gaia уточнил положение более 14 тыс. астероидов, определил их орбиты, траектории движения, позволил понять, какие из этих небесных тел могут нести потенциальную угрозу для Земли.

«Результаты миссии дали учёным ясную картину структуры и развития нашей Галактики, позволили больше узнать о нашем месте во Вселенной», — заключил Егоров.

В ходе следующей миссии телескоп Gaia будет искать потенциально пригодные для жизни экзопланеты. Специалисты планируют продлить срок работы аппарата до десяти лет. В этом случае, по расчётам исследователей, он сможет обнаружить до 70 тыс. планет за пределами Солнечной системы.