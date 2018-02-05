Найти вторую Землю: все семь планет системы TRAPPIST-1 обладают запасами воды

Учёные из Бирмингемского университета исследовали систему потенциально пригодных для жизни планет TRAPPIST-1. Астрофизики измерили радиусы и массы семи землеподобных планет, а также выяснили состав их атмосферы. Оказалось, что все они обладают благоприятными условиями для существования воды в жидком виде. Тем не менее подходящим для поддержания жизни составом атмосферы обладают лишь некоторые из них. Результаты работы телескопа James Webb, который планируют запустить для исследования системы TRAPPIST-1 в 2019 году, позволят специалистам сузить критерии поиска потенциально обитаемых планет. О том, что нового удалось выяснить учёным, — в материале RT.

Астрофизики из Бирмингемского университета исследовали систему звезды TRAPPIST-1 и её землеподобных планет. Исследователи выяснили, что все они обладают запасами воды.

«Узнав год назад об открытии этой невероятной планетарной системы, наша команда очень захотела узнать больше о TRAPPIST-1. И теперь мы сообщаем о новых результатах её исследования. Благодаря нашим усилиям планеты TRAPPIST-1 стали самыми изученными мирами за пределами Солнечной системы», — сообщил автор исследования Амори Трио.

Команда учёных обнаружила, что все семь планет в основном состоят из скалистых пород, причём до 5% их массы составляет вода. Для сравнения: океаны Земли составляют лишь 0,02% массы нашей планеты. Кроме того, пять планет TRAPPIST-1 лишены атмосферы, содержащей гелий и водород, характерной для таких планет Солнечной системы, как Нептун или Уран.

Телескоп Hubble

© NASA

Состояние, в котором пребывает вода на планетах TRAPPIST-1, зависит от количества тепла, которое эти планеты получают от своей очень горячей звезды. На всех семи планетах преобладает умеренная температура, это значит, что при определённых геологических и атмосферных условиях вода на них может находиться в жидком состоянии, а дальнейшие исследования помогут определить, какая из этих планет больше других пригодна для жизни.

Учёные полагают, что в настоящее время наиболее похожа на Землю четвёртая по счёту от звезды планета — TRAPPIST-1e. Тем не менее ещё предстоит выяснить, каковы условия на её поверхности, а также имеет ли эта планета пригодную для жизни атмосферу.

Платформа для дальнейших исследований

«Объединив новые данные о массах и радиусах данных небесных тел, мы смогли узнать плотность и внутренний состав каждой из планет. Все семь очень напоминают Меркурий, Венеру, Землю, Луну и Марс», — отметил Амори Трио.

Однако, по словам профессора и соавтора исследования Брайса-Оливье Демори, «данные о плотности и составе планет пока мало говорят об их пригодности для жизни». «Но мы подготовили платформу для дальнейших практических исследований», — добавил он.

В рамках этой серии экспериментов команда использовала космический телескоп Hubble, регистрировавший различные радиосигналы, пока планеты проходили перед своей звездой, — в это время звёздный свет взаимодействовал с атмосферой планет.

Астронавты Стивен Смит и Джон М. Грансфелд фотографируются в открытом космосе во время осмотра телескопа Hubble

© NASA/JSC

К сожалению, учёные не нашли доказательств существования атмосферы с преобладанием водорода на планетах TRAPPIST-1d, e и f (существование водорода на планетах b и c было предположено в прошлом году. — RT). Тем не менее астрофизики, исходя из своих наблюдений, не исключают, что атмосфера планеты g может быть богата водородом.

«Hubble выполняет предварительную разведывательную работу, чтобы астрономы, которые будут использовать в 2019 году James Webb (орбитальный телескоп. — RT), знали, с чего начать», — пояснил Никол Льюис из Института исследований космоса с помощью космического телескопа. — А команда James Webb сузит критерии поиска потенциально обитаемых планет».

Землеподобные миры

По словам учёных, пока нет возможности точно узнать, как выглядит каждая из семи планет, хотя они и находятся на относительно недалёком расстоянии друг от друга.

Также по теме Космический близнец: искусственный интеллект обнаружил аналог Солнечной системы Специалисты NASA обнаружили восьмую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды Kepler-90. Таким образом, астрономам удалось найти аналог...

Например, в Солнечной системе Луна и Марс располагаются близко друг к другу и обладают почти одинаковой плотностью, однако их поверхности совершенно разные. Так и в системе TRAPPIST: каждая из экзопланет уникальна.

«TRAPPIST-1b, вторая от звезды планета, вероятно, каменистая, кроме того, она окружена атмосферой намного более плотной, чем земная. TRAPPIST-1c также очень каменистая, но её атмосфера менее плотная, чем у планеты b, из-за чего она может пропускать слишком много радиации, а следовательно, она уже менее пригодна для жизни, — пояснил в комментарии RT доктор физико-математических наук, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. — Что же касается планет TRAPPIST-f, g и h, то, по словам эксперта, вода на их поверхностях, скорее всего, находится в состоянии льда, потому что эти планеты располагаются довольно далеко от звезды».

Определив отличия экзопланет системы TRAPPIST-1, учёные планируют запустить в 2019 году космический телескоп James Webb, который сможет подробнее исследовать землеподобные миры, и понять, благоприятны ли на них условия для существования жидкой воды и потенциальной жизни.