Найти вторую Землю: все семь планет системы TRAPPIST-1 обладают запасами воды
- Планеты звезды TRAPPIST-1
- © European Space Observatory
Астрофизики из Бирмингемского университета исследовали систему звезды TRAPPIST-1 и её землеподобных планет. Исследователи выяснили, что все они обладают запасами воды.
«Узнав год назад об открытии этой невероятной планетарной системы, наша команда очень захотела узнать больше о TRAPPIST-1. И теперь мы сообщаем о новых результатах её исследования. Благодаря нашим усилиям планеты TRAPPIST-1 стали самыми изученными мирами за пределами Солнечной системы», — сообщил автор исследования Амори Трио.
Команда учёных обнаружила, что все семь планет в основном состоят из скалистых пород, причём до 5% их массы составляет вода. Для сравнения: океаны Земли составляют лишь 0,02% массы нашей планеты. Кроме того, пять планет TRAPPIST-1 лишены атмосферы, содержащей гелий и водород, характерной для таких планет Солнечной системы, как Нептун или Уран.
- Телескоп Hubble
- © NASA
Состояние, в котором пребывает вода на планетах TRAPPIST-1, зависит от количества тепла, которое эти планеты получают от своей очень горячей звезды. На всех семи планетах преобладает умеренная температура, это значит, что при определённых геологических и атмосферных условиях вода на них может находиться в жидком состоянии, а дальнейшие исследования помогут определить, какая из этих планет больше других пригодна для жизни.
Учёные полагают, что в настоящее время наиболее похожа на Землю четвёртая по счёту от звезды планета — TRAPPIST-1e. Тем не менее ещё предстоит выяснить, каковы условия на её поверхности, а также имеет ли эта планета пригодную для жизни атмосферу.
Платформа для дальнейших исследований
«Объединив новые данные о массах и радиусах данных небесных тел, мы смогли узнать плотность и внутренний состав каждой из планет. Все семь очень напоминают Меркурий, Венеру, Землю, Луну и Марс», — отметил Амори Трио.
Однако, по словам профессора и соавтора исследования Брайса-Оливье Демори, «данные о плотности и составе планет пока мало говорят об их пригодности для жизни». «Но мы подготовили платформу для дальнейших практических исследований», — добавил он.
В рамках этой серии экспериментов команда использовала космический телескоп Hubble, регистрировавший различные радиосигналы, пока планеты проходили перед своей звездой, — в это время звёздный свет взаимодействовал с атмосферой планет.
- Астронавты Стивен Смит и Джон М. Грансфелд фотографируются в открытом космосе во время осмотра телескопа Hubble
- © NASA/JSC
К сожалению, учёные не нашли доказательств существования атмосферы с преобладанием водорода на планетах TRAPPIST-1d, e и f (существование водорода на планетах b и c было предположено в прошлом году. — RT). Тем не менее астрофизики, исходя из своих наблюдений, не исключают, что атмосфера планеты g может быть богата водородом.
«Hubble выполняет предварительную разведывательную работу, чтобы астрономы, которые будут использовать в 2019 году James Webb (орбитальный телескоп. — RT), знали, с чего начать», — пояснил Никол Льюис из Института исследований космоса с помощью космического телескопа. — А команда James Webb сузит критерии поиска потенциально обитаемых планет».
Землеподобные миры
По словам учёных, пока нет возможности точно узнать, как выглядит каждая из семи планет, хотя они и находятся на относительно недалёком расстоянии друг от друга.
Например, в Солнечной системе Луна и Марс располагаются близко друг к другу и обладают почти одинаковой плотностью, однако их поверхности совершенно разные. Так и в системе TRAPPIST: каждая из экзопланет уникальна.
«TRAPPIST-1b, вторая от звезды планета, вероятно, каменистая, кроме того, она окружена атмосферой намного более плотной, чем земная. TRAPPIST-1c также очень каменистая, но её атмосфера менее плотная, чем у планеты b, из-за чего она может пропускать слишком много радиации, а следовательно, она уже менее пригодна для жизни, — пояснил в комментарии RT доктор физико-математических наук, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. — Что же касается планет TRAPPIST-f, g и h, то, по словам эксперта, вода на их поверхностях, скорее всего, находится в состоянии льда, потому что эти планеты располагаются довольно далеко от звезды».
Определив отличия экзопланет системы TRAPPIST-1, учёные планируют запустить в 2019 году космический телескоп James Webb, который сможет подробнее исследовать землеподобные миры, и понять, благоприятны ли на них условия для существования жидкой воды и потенциальной жизни.
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