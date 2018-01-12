«Похоже на муху в янтаре»: учёные обнаружили источники жизни в упавших на Землю метеоритах

Учёные из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) исследовали два метеорита, упавших на Землю ещё в 1998 году. Оказалось, что космические объекты содержат все необходимые для зарождения жизни ингредиенты — воду и сложные органические вещества. По мнению специалистов, молекулы в кристаллах метеорита были синтезированы при неясных условиях около 4,5 млрд лет назад. Как открытие поможет продвинуться в изучении Солнечной системы, разбирался RT.

Есть ли жизнь на Церере

Астероид Геба и карликовая планета Церера, расположенная в поясе астероидов (масса Цереры в 6 тыс. раз меньше массы Земли, диаметр карликовой планеты — 950 км. — RT), могут содержать все необходимые для зарождения жизни вещества. Именно они оказались источниками двух упавших на Землю метеоритов, в недрах которых впервые удалось обнаружить воду и сложные органические вещества — углеводороды и аминокислоты. После нескольких миллиардов лет «путешествия» в поясе астероидов метеориты попали под действие земного притяжения, и в 1998 году один из них упал на детскую бейсбольную площадку в Техасе, а другой «приземлился» в Марокко.

Учёные исследовали оба метеорита, но 20 лет назад недостаточная чувствительность спектроскопического оборудования не позволила обнаружить микроскопические молекулы внутри этих небесных тел.

Сейчас же специалисты Национальной лаборатории в Беркли обратились к рамановской спектроскопии — методу, который позволяет при помощи света определить химический состав органических материалов и проверить их на наличие воды. Для этого они использовали усовершенствованные спектрометры, которые распознают мельчайшие молекулы и ионы, и определили химический состав крошечных синих кристаллов солей, выделенных из метеоритов.

Метеориты с вкраплениями кристаллов

© Dr. Queenie Hoi Shan Chan

«Каждый кристалл соли размером около двух миллиметров по существу представляет собой небольшую «коробочку», наполненную органическими соединениями и необходимыми для зарождения жизни элементами. Что ещё невероятнее, так это то, что источником метеоритов стали ближайшая к Солнцу карликовая планета и одновременно самый большой астероид Церера, а также астроид Геба. Вероятно, эти небесные тела могут быть подходящим местом для формирования жизни», — сообщила автор исследования Куини Чан.

В кристаллах метеорита обнаружены следы воды, а также кислород- и азотсодержащие органические соединения, в том числе аминокислоты, необходимые для образования белков.

«Напоминает муху в янтаре», — отметил автор исследования Дэвид Килкойн.

Отмечается, что кристаллы метеорита, подобно окаменевшей смоле, сохранили молекулы, синтезированные при неясных условиях 4,5 млрд лет назад.

«Подходящее место для формирования жизни»

Поскольку химический состав самого метеорита отличается от состава обнаруженных на нем кристаллов, учёные считают, что их источниками стали разные космические объекты.

По мнению исследователей, в далёком прошлом пути прародителей метеоритов пересекались, и они взаимодействовали друг с другом. Содержащие органику кристаллы произошли от некогда богатого водой «прародителя» — океана, существовавшего в ранней Солнечной системе, вероятно, на Церере. Учёные полагают, что метеориты связаны с Церерой и астероидом Геба. Результаты исследования показывают, что кристаллы были наполнены водой, которая могла в них находиться либо в жидком, либо в твёрдом состоянии.

Кристаллы, обнаруженные в метеорите

© Queenie Chan/The Open University, UK

Учёные считают, что биомолекулы или даже примитивная жизнь могут скрываться в кристаллах соли и «путешествовать» по космосу. В свою очередь, столкновения между астероидами помогли органическим соединениям распространиться, а взаимодействия с землеподобными планетами и вовсе могли запустить эволюцию более сложных форм жизни.

Исследователи пришли к выводу, что происхождение жизни было возможно и в других местах. По их мнению, новое открытие вместе с недавними находками водяного льда и минеральных залежей на Церере делают эту карликовую планету потенциально пригодной для жизни. Более того, результаты исследования свидетельствуют, что и на других астероидах могут скрываться элементы, необходимые для зарождения жизни. Специалисты намерены и дальше изучать химические составы кристаллов метеоритов в надежде обнаружить в них следы воды и сложные органические вещества.