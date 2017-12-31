«Брат» Земли, кипящая планета и двойник Солнечной системы: главные открытия астрономов в 2017 году

В уходящем году астрономы сделали немало важных и интересных открытий. Учёные обнаружили аналог Солнечной системы и планеты, которые могут быть похожи на Землю. Также исследователи нашли раскалённые планеты, температура на поверхности которых способна заставить кипеть некоторые металлы. Что удалось узнать астрономам в этом году — в материале RT.

Жизнь в системе TRAPPIST-1

В феврале NASA объявило об открытии за пределами Солнечной системы, в 39 световых годах от Земли, звезды TRAPPIST-1 и семи окружающих её землеподобных планет. Три из них находятся в зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от родительской звезды, что на их поверхности могут находиться запасы воды.

Масса звезды TRAPPIST-1 составляет всего 8% от массы Солнца, что по звёздным меркам крайне мало. Ранее астрономы предполагали, что у таких небольших звёзд могут находиться планеты, по размеру близкие к Земле, однако система TRAPPIST-1 стала первой, где их удалось обнаружить.

Учёные не исключают, что в недрах всех семи планет может скрываться вода в жидком состоянии. Однако, согласно прогнозам климатической модели, три внутренние планеты настолько горячие, что вода с их поверхности просто испарилась бы. Более того, мощное магнитное поле звезды изнутри плавит ближайшие к ней планеты. Скорее всего, на первых четырёх планетах, находящихся недалеко от TRAPPIST-1, условий для жизни нет. Однако три другие, располагающиеся в зоне обитаемости, остаются «нетронутыми» магнитным полем и высокой температурой. Поэтому астрономы не теряют надежды, что на них может существовать жизнь.

«Конкурс» двойников

Планеты системы TRAPPIST-1 оказались не единственными в списке потенциально обитаемых землеподобных тел. В апреле астрономы открыли относительно небольшую каменистую планету LHS 1140b, находящуюся в созвездии Кита на расстоянии 40 световых лет от Земли.

LHS 1140b также расположена в зоне обитаемости. Расстояние от неё до звезды примерно в 11 раз меньше, чем от Земли до Солнца. Однако, несмотря на такую близость к своей звезде, планета получает очень мало света и тепла. По мнению учёных, LHS 1140b довольно тусклая и холодная, а климат на ней скорее напоминает марсианский, чем земной.

Большая масса планеты, в шесть раз превышающая земную, свидетельствует о том, что LHS 1140b состоит из твёрдых горных пород. Сила притяжения на её поверхности примерно в три раза выше, чем на Земле.

В ближайшие месяцы астрономы планируют изучить атмосферу LHS 1140b и понять, способна ли она поддерживать жизнь и сколько тепла от своей звезды планета получает в действительности.

В ноябре астрономы объявили об открытии ещё одного «брата» Земли Ross 128B — планеты, находящейся на расстоянии всего 11 световых лет от нас в созвездии Девы. По мнению учёных, Ross 128B получает достаточно света и тепла, поскольку расположена довольно близко к своей звезде. Год на этой планете длится чуть меньше десяти земных дней. Температура колеблется в пределах от -60 °C до +20 °C. Кроме того, со стороны Ross 128B радиотелескоп зарегистрировал странные сигналы, отличающиеся от всех известных. В их природе учёные разбираются до сих пор, не отбрасывая и гипотезу о деятельности представителей внеземных цивилизаций.

Следы жизни на Марсе

Учёные уже давно установили, что в древности на поверхности Марса находились водоёмы, однако обнаружить следы микробиологической деятельности астрономам пока не удалось.

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Изучая химический состав древнего марсианского кратера Гейл, ровер Curiosity обнаружил бор, возраст которого составляет 3,8 млрд лет. Бор играет важную роль в образовании жизни на планете. Считается, что первые живые организмы состояли из отдельных нитей РНК — одноцепочечных копий ДНК, содержащих генетическую информацию. Однако ключевой составной элемент РНК — рибоза — довольно быстро разлагается в воде. Растворённый в воде бор стабилизирует рибозу, делая возможным формирование РНК.

Минералы, содержащие бор, ровер нашёл в переломах кратера, заполненных сульфатом кальция. По мнению учёных, если на Марсе когда-то существовала органическая жизнь, бор вполне мог привести к образованию РНК.

На дальнейшие поиски следов органики отправится миссия Mars Rover в 2020 году. Марсоход исследует несколько участков поверхности Красной планеты, где ранее могла существовать микробная жизнь, и, вероятно, поможет ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе.

Аналог Солнечной системы

В декабре специалисты NASA обнаружили в системе Kepler-90 восьмую планету — Kepler-90i. Таким образом, Kepler-90 стала первой системой с таким же числом планет, как в нашей.

По словам учёных, Kepler-90 напоминает мини-версию Солнечной системы. В ней маленькие планеты расположены на внутренних границах, а большие — на внешних, но при этом они «упакованы» гораздо плотнее.

Система Kepler-90

globallookpress.com

© NASA/ZUMAPRESS.com

Kepler-90i — третья по счёту от Kepler-90 планета. Она представляет собой горячее каменистое небесное тело, которое на 30% больше Земли. Температура на поверхности планеты достигает 426 °C, а полный оборот вокруг своей звезды она совершает за 14,4 земных суток. По словам специалистов, столь близкое расположение к своей звезде, которая на 5% теплее и на 20% больше Солнца, делает Kepler-90i, как и остальные планеты этой системы, малопригодными для жизни, а подобное открытие лишь свидетельствует о неуникальности нашей Солнечной системы.

«Адская» планета

Kepler-90i оказалась далеко не самой «горячей» планетой. Международная группа астрономов обнаружила раскалённую стратосферу — верхний слой атмосферы — у планеты WASP-121b, а также присутствие в ней горячего водяного пара.

WASP-121b располагается на расстоянии 900 световых лет от Земли. Расстояние от звезды столь мало, что планета совершает полный оборот вокруг светила всего за 1,3 земного дня. Такая близость к звезде приводит к тому, что верхняя часть атмосферы планеты нагревается до 2500 °C — температуры, при которой кипит железо.

Дальнейшее изучение WASP-121b и открытие других планет такого рода поможет учёным понять, что именно отличает их и как формируются подобные «адские» планеты.