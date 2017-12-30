«Прогресс не сбавляет темпов, и это даёт преимущество»: почему активисты верят в контакт с инопланетянами к 2035 году

Организация METI посылает сигналы в космос в надежде найти другие цивилизации. Её президент Дуглас Вакоч в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе рассказал, что содержат послания инопланетянам и из-за чего до сих пор не удалось установить контакт с внеземными формами жизни. Почему активисты не согласны с мнением Стивена Хокинга об опасности таких сигналов и чем кампания METI выгодно отличается от схожей миссии NASA — в материале RT.

— Организация METI отправляет сигналы инопланетянам. По вашим словам, нужно продемонстрировать им готовность общаться. Но насколько мы действительно готовы? Мы ведь даже между собой с трудом находим общий язык.

— Верно. Общение — задача очень непростая. Но при этом способность к коммуникации — одна из тех черт, которые определяют человека как вид. Мы разумные существа, которые любят общаться друг с другом. Естественным продолжением этого является и наша работа в METI — мы стремимся к контактам с другими существами во Вселенной.

— Ваш коллега Сет Шостак из SETI (название проектов по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. — RT) считает, что мы найдём их в ближайшие 20 лет. И вы говорили, что это произойдёт к 2035 году. Почему именно такие сроки?

— Для поиска требуются огромные вычислительные мощности. Мы получаем из космоса колоссальные объёмы информации и просеиваем весь этот шум в поисках сигналов искусственного происхождения. Нам нужна подходящая аппаратура. И огромным плюсом становится стремительное развитие технологий. Сегодня можно купить персональный компьютер в два раза мощнее, чем полтора года назад за те же деньги. Прогресс не сбавляет темпов, и это даёт нам преимущество.

Сегодня поиск проводится с мощностями, превосходящими более чем в триллион раз те, что были в распоряжении первых исследователей в 1960-е годы. В течение следующих 20 лет мы проанализируем данные, исходящие, может быть, от миллиона звёзд. Это очень значительные объёмы, чтобы можно было отыскать сигнал, если он есть, и попытаться наладить контакт.

— А может, мы пока не обнаружили внеземные цивилизации не из-за недостаточных мощностей, а потому что они не хотят выдавать своего присутствия?

— Да, есть вероятность, что внеземные цивилизации просто не пытаются установить контакт. Может, они ждут, что первый шаг сделает кто-то другой? Поэтому METI транслирует сигналы, на случай если на других планетах есть учёные, которые прислушиваются к космосу, ожидая, пока кто-то с ними заговорит.

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— Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг предупреждает об опасности контакта с инопланетянами, сравнивая его с прибытием Колумба в Америку. Как известно, для коренных жителей это имело печальные последствия. Вы не верите ему? Почему нам следует игнорировать его точку зрения?

— Нам не следует её игнорировать. Когда такой умный человек, как Хокинг, выступает с предостережениями, нужно относиться к этому серьёзно.

Но он упускает из виду, что инопланетяне могли уже перехватить радио- и телесигналы, которые исходят от нашей планеты последние несколько десятилетий. Так что угроза вторжения на Землю не становится больше от того, что мы целенаправленно посылаем сигналы в космос, пытаясь сообщить другим цивилизациям о нашем стремлении установить контакт.

— Космический аппарат NASA Voyager вышел за пределы Солнечной системы, на его борту послание инопланетянам с информацией о нашей культуре. Можно ли сказать, что ваша деятельность опаснее этой миссии?

— Нет. Но сообщение на борту Voyager — прекрасный пример попытки установить контакт с внеземной цивилизацией... Большая проблема в том, что он движется очень медленно. Он подойдёт близко к другой звезде лишь через 70 тыс. лет. А радиосигналы летят со скоростью света, и тот же путь они могут преодолеть менее чем за пять лет. В этой экономии времени заключается огромное преимущество отправки электромагнитных сигналов перед попыткой установить контакт при помощи космического аппарата.

— Но где гарантия, что инопланетяне истолкуют наши сигналы как стремление наладить диалог, а не как угрозу?

— Можно ожидать, что внеземные существа будут с опаской изучать полученные от нас сигналы и пытаться их расшифровать. Поэтому в первых наших посланиях основное внимание уделялось простым математическим и научным принципам. Мы стремимся максимально устранять двусмысленность и передавать, что у нас и жителей иных планет есть общего в понимании нашей физической Вселенной.

— А как вы решаете, что инопланетяне поймут, а что — нет? Думаете, в нашей культуре есть что-то универсальное? Например, математические формулы или музыка…

— Мы строим наши послания, двигаясь от простого к сложному... Мы пытаемся очень чётко передать простейшие понятия. Это отправная точка. Когда у нас будет что-то, что они понимают, это может стать катализатором для дальнейшего взаимодействия. Мы сможем выйти за рамки точных наук и поговорить, как вы сказали, о чём-то вроде музыки. Она прекрасна тем, что её суть можно объяснить языком математики (через числовые отношения между нотами), а также оперируя физическими понятиями: амплитуда, частота, длительность. Таким образом, начав с элементарных научных принципов, мы дадим инопланетянам возможность составить представление о том, что значит быть человеком.

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