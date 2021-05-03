«Мобильность и ударные возможности»: чем уникален новый российский авиадесантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»

По завершении испытаний Минобороны РФ намерено принять на вооружение десантируемый парашютным способом бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун-ВДВ». Об этом сообщается на сайте военного ведомства. Машина предназначена для оснащения десантно-штурмовых соединений «крылатой пехоты» РФ и решения широкого круга задач. К преимуществам «Тайфуна-ВДВ» относят мощный дистанционно-управляемый боевой модуль с 30-мм пушкой, хорошую проходимость и высокую защищённость. С точки зрения экспертов, поставки машины улучшат безопасность экипажа и повысят огневой потенциал ВДВ.

В Воздушно-десантных войсках России завершаются испытания авиадесантируемого бронеавтомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ», сообщает группа информационного обеспечения «крылатой пехоты».

«По итогам испытаний будет принято решение о поставках бронеавтомобиля на вооружение Воздушно-десантных войск и их сроках», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что машина обеспечит десантно-штурмовым соединениям РФ выполнение «всего спектра решаемых задач». Как сообщил в феврале в интервью «Красной звезде» заместитель командующего «голубыми беретами» генерал-майор Анатолий Концевой, «Тайфун-ВДВ» будет поставляться в части, оснащённые боевыми машинами десанта и «другими специальными транспортными средствами».

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил, что новейший автомобиль для «крылатой пехоты» представляет собой промежуточный класс армейской бронетехники — «нечто среднее между грузовыми тяжёлыми автомобилями и лёгкими джипами».

«Ближайший аналог — это семейство бронеавтомобилей «Тигр». Но эта машина более лёгкого класса, у неё не такая сильная броня и слабее минноустойчивость. Уступает «Тигр» по и грузоподъёмности — «Тайфун-ВДВ» способен взять гораздо больше полезной нагрузки, что, соответственно, даёт возможность нести достаточно тяжёлое вооружение», — пояснил Хлопотов.

«Плавность хода и погашение колебаний»

«Тайфун-ВДВ» представляет собой армейский автомобиль, который может десантироваться парашютным способом. Машина создана на базе разработанной АО «Ремдизель» (Набережные Челны) защищённой платформы с колёсной формулой 4×4 «КамАЗ-4386» (К-4386).

По информации этой компании, особенность машин семейства «Тайфун» заключается в усиленной противоминной защите, большом дорожном просвете и V-образном днище, которое рассеивает энергию взрыва и улучшает защиту экипажа от осколков.

«Автомобили предназначены как для перевозки личного состава и воинских грузов, так и для медицинского обеспечения. Можно десантировать и эксплуатировать в горных условиях на высоте до 4500 м над уровнем моря с преодолением перевалов до 4650 м», — говорится в материалах АО «Ремдизель».

Снаряжённая масса платформы К-4386 составляет 11 т, а полная масса бронеавтомобиля — 13,5 т, длина машины — 6 м, ширина — чуть более 2,5 м, высота — 2,96 м, дорожный просвет — 420 мм.

Мощность двигателя достигает 350 л. с., запас хода по топливу — 1,2 тыс. км, скорость — в пределах 130 км/ч, вместимость — семь человек. Как сообщает разработчик, «Тайфун-ВДВ» может «перевозить личный состав и грузы, обеспечивая высокий уровень защищённости».

«В передней части машины имеются три двери для водителя и трёх пассажиров. Ещё одна находится в кормовом листе. В машине установлена независимая пружинная подвеска, которая обеспечивает плавность хода и погашение колебаний», — отмечается на сайте предприятия из Набережных Челнов.

Важным достоинством «Тайфуна-ВДВ» являются высокие тягово-динамические характеристики, манёвренность по всем видам местности и хорошие показатели проходимости.

Если верить разработчику, автомобиль для «голубых беретов» может преодолевать брод глубиной не менее 1,5 м и 1,75 м (с подготовкой). Высоту преодолеваемой машиной стенки «Ремдизель» оценивает в не менее чем 0,6 м, ширину рва — в не менее чем 0,6 м, угол подъёма — в не менее чем 30 градусов.

Бронеавтомобиль на платформе К-4386

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Достойные ходовые качества «Тайфуна-ВДВ» были подтверждены специалистами 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ в ходе испытаний на юге России. Наряду с другими перспективными машинами этот автомобиль выдержал экзамен по передвижению в условиях повышенной запылённости и горной местности.

«В ходе экспедиции проведены лабораторные и лабораторно-дорожные работы в соответствии с программой испытаний, (специалисты. — RT) определили возможности движения образцов в колонне по условиям запылённости и показатели опорной проходимости при движении по сухому сыпучему песку, температурный режим работы агрегатов и систем при совершении безостановочного марша», — рассказывается в материалах военного ведомства.

Платформа К-4386 позволяет устанавливать на неё разное оборудование и вооружение. На модификации для «голубых беретов» смонтирован дистанционно-управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А4 и 7,62-мм танковым пулемётом ПКТМ в качестве дополнительного средства поражения.

Как говорят эксперты, подобное вооружение делает «Тайфун-ВДВ» одним из самых мощных армейских бронеавтомобилей в своём классе в мире. Поставки такой техники значительно увеличат ударный потенциал десантно-штурмовых подразделений «крылатой пехоты».

«По огневой мощи «Тайфун-ВДВ» близок БМП-2, которая тоже оснащена 30-мм орудием. Однако на машине для «голубых беретов» расположен дистанционно-управляемый модуль — относительно лёгкое и компактное средство поражения, которое к тому же почти не занимает места во внутреннем пространстве», — подчеркнул Хлопотов.

В разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин обратил внимание на то, что дистанционно-управляемый модуль существенно улучшает не только огневые возможности десантников, но и их безопасность на поле боя.

«Установка 30-мм модуля повышает мобильность, ударные возможности и защищённость военнослужащих. Для ведения огня у оператора вооружения нет необходимости покидать машину. Одновременно с этим «Тайфун-ВДВ» может использоваться как стационарная огневая точка, когда десантники могут поражать цели, находясь в укрытии за пределами автомобиля», — рассказал Литовкин.

«Предъявляются жёсткие требования»

Ещё одним преимуществом «Тайфуна-ВДВ» является его высокий уровень защиты. Машина имеет несущий бронированный корпус, комбинированную защиту из керамической брони и бронекапсулу, в которой размещается экипаж.

Инженеры из Набережных Челнов продумали и конструкцию колёс: на диски, помимо шин, надеваются пластиковые ободы, благодаря которым машина может проехать несколько десятков километров даже на сдутой резине.

Опытный образец «Тайфуна-ВДВ» на испытаниях с простреленными колёсами

© Министерство обороны РФ

Это качество «Тайфуна-ВДВ» было проверено в ходе испытаний в подмосковной Кубинке на площадке 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники. После прострела колёс бронеавтомобиль медленно, но уверенно преодолел положенную дистанцию по тающему рыхлому снегу.

Кроме того, машина для «голубых беретов» успешно прошла испытания и на выживаемость экипажа. Чтобы протестировать надёжность бронекапсулы, специалисты Минобороны РФ подорвали безоболочное самодельное взрывное устройство (СВУ) на проекцию «Тайфуна-ВДВ» на высоте около 1 м и в непосредственной близости от него. Такие условия считаются самыми жёсткими для жизни и здоровья находящихся внутри подобной техники военнослужащих.

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В результате детонации серьёзные повреждения получили капот, топливный бак и крыша автомобиля. Однако специальные манекены, исполнявшие роль экипажа, остались невредимы. Уцелел и двигатель «Тайфуна-ВДВ», сохранив способность заводиться.

Также испытания в Кубинке продемонстрировали, что в новой машине десантники должны выживать и в случае детонации фугаса непосредственно под передним левым колесом, то есть вблизи водителя. Как выяснилось, в такой ситуации взрывная волна полностью уничтожает колесо, но экипаж ранений не получает.

Военные не называют мощность боеприпасов, которые взрывались в Кубинке для испытания «Тайфуна-ВДВ». Однако в СМИ можно встретить данные о том, что благодаря продуманной конструкции и новым материалам бронеавтомобиль позволяет сохранить экипажу жизнь при детонации СВУ мощностью от 4 до 6 кг.

Алексей Хлопотов считает, что инженерам из Набережных Челнов действительно удалось разработать высокозащищённое транспортное средство для воздушно-десантных войск. По словам эксперта, специалисты Минобороны РФ самым тщательным образом проверяют подобные машины.