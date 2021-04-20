Международный калибр: каковы экспортные перспективы модернизированных российских гаубиц «Мста-С» под снаряды 155 мм

Специалисты «Уралвагонзавода» провели для иностранного заказчика демонстрацию возможности взаимодействия самоходной гаубицы «Мста-С», модернизированной под натовский калибр 155 мм (2С19М1-155), и разведывательного беспилотника «Орлан-10Е». В госкорпорации «Ростех» отмечают, что использование БПЛА позволило выполнить стрельбу на максимально доступную дальность орудия с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Эксперты считают, что новое орудие на основе хорошо зарекомендовавшей себя «Мсты-С» вызовет большой интерес у иностранных покупателей.

Специалисты «Уралвагонзавода» продемонстрировали иностранному заказчику возможности взаимодействия самоходной гаубицы «Мста-С», модернизированной под натовский калибр 155 мм (2С19М1-155), и разведывательного беспилотника «Орлан-10Е», что позволило выполнить стрельбу на максимально доступную дальность орудия. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», куда входит «Уралвагонзавод».

Показ состоялся на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле.

«Инозаказчику продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию 40 км с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Кроме того, «Мста-С» показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником «Орлан-10Е», — сообщили в комплексе вооружений «Ростеха».

Отмечается, что в ходе демонстрации беспилотник «Орлан-10Е» осуществлял передачу координат цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу «Мсты-С».

Новый стандарт

Модернизированная самоходная гаубица 2С19М1-155 является вариантом орудия «Мста-С», который использует снаряды калибра 155 мм стандарта НАТО вместо традиционных для российских вооружённых сил 152-мм снарядов.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что разработка «Мсты-С» началась ещё в 1970—1980-х годах в СССР.

«После завершения войсковых испытаний и доработок в 1989 году она была принята на вооружение советской армии... Помимо неё параллельно создавались «Мста-Б», «Мста-К», но была принята на вооружение лишь «Мста-С» благодаря достаточно высоким показателям», — рассказал эксперт.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-СМ» во время военного парада в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов на Красной площади в Москве

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В свою очередь, разработка «Мсты-С» под натовские боеприпасы началась в 2000-х годах. Экспериментальный образец новой гаубицы был изготовлен в 2002 году. Тогда же 2С19М1-155 была впервые представлена широкой публике на международной выставке REA-2002 в Нижнем Тагиле. Уже тогда она привлекла внимание зарубежных участников своими впечатляющими характеристиками.

Однако, как и с рядом других перспективных российских образцов вооружения и военной техники, работы над «Мстой-С» тогда были прекращены из-за отсутствия финансирования.

Работы над 2С19М1-155 возобновились в 2011 году после поступления коммерческого предложения на поставку самоходных артиллерийских орудий на гусеничном шасси калибра 155 мм от Минобороны Индии. С 2013 по 2015 год «Мста-С» в новом калибре проходила испытания в пустыне Раджастана и в Гималаях.

Впервые боевые возможности 2С19М1-155 были продемонстрированы в 2020 году. В «Ростехе» тогда отметили, что в ходе испытаний гаубица поразила все цели и выполнила все запланированные манёвры.

«Это боевая машина с мощным артиллерийским вооружением и ходовыми характеристиками, не уступающими современным образцам бронетанковой техники. Она оснащена передовыми средствами связи, спутниковой навигацией, системами наблюдения», — сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

Перспективное орудие

2С19М1-155 предназначена для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой бронированной техники, живой силы, а также пунктов управления, оборонительных сооружений и других целей.

Она может вести огонь с закрытых позиций, по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям, а также прямой наводкой, в том числе в горных условиях.

Кроме снарядов 155-мм стандарта НАТО, гаубица может вести огонь управляемыми снарядами «Краснополь-М», которые способны поражать малоразмерные цели на расстоянии до 17 км.

Система управления наведением и огнём (АСУНО) позволяет автоматизировать расчёт установок для стрельбы, наводку орудия, восстановление после выстрела, а также обеспечивает выполнение противоогневого манёвра с автономным определением текущих координат.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» на полигоне Алабино в Московской области

РИА Новости

© Григорий Сысоев

По данным Рособоронэкпорта, использование АСУНО позволяет сократить время развёртывания самоходной гаубицы на огневой позиции в полтора-два раза, на 25—30% повысить готовность к открытию огня и в два раза повысить её живучесть.

«Мста-С» калибра 155 мм может поражать цели на расстоянии до 41 км, дальность стрельбы может меняться в зависимости от типа используемых снарядов. Скорострельность гаубицы составляет от шести до восьми выстрелов в минуту при возимом боекомплекте в 45 выстрелов.

При этом она оснащена оригинальным механизмом подачи снарядов с грунта, что позволяет вести стрельбу с высоким темпом без расхода возимого боекомплекта.

Масса машины составляет 43 т — это наименьший вес в классе самоходных гаубиц калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью до 840 л. с. позволяет развивать скорость до 60 км/ч.

Шасси гаубицы «Мста-С» с калибром 155 мм изготовлены с применением узлов от основного боевого танка Т-90 и позволяют машине преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 км.

БПЛА «Орлан-10Е», во взаимодействии с которым работает «Мста-С», представляет собой многофункциональный комплекс для ведения воздушной разведки. Он может использоваться для обнаружения целей в любое время суток и при сложных метеоусловиях, а также способен вести обнаружение и идентификацию базовых станций GSM и сотовых сетей связи.

Этот комплекс обеспечивает высокую точность определения координат целей, обладает высокой автономностью и мобильностью и имеет закрытый канал связи, что обеспечивает его устойчивое управление.

Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что в условиях современных боевых действий применение подобных комплексов в сочетании со ствольной артиллерией становится необходимым.

«В данном случае БПЛА играет одну из ключевых ролей: разведывает цели и в режиме реального времени передаёт их, после чего артиллерийские комплексы типа «Мста-С» поражают объекты противника», — пояснил эксперт.

С такой оценкой согласен и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Использование артиллерийских орудий вместе с БПЛА и вычислительным центром, который должен быть либо на гаубице, либо на командном пункте, даёт возможность точного ведения огня и быстрого принятия решения по нанесению ударов по вероятному противнику», — рассказал эксперт в беседе с RT.

При этом «Мста-С» — автоматизированное орудие, которое может получать информацию не только с БПЛА, но и со спутников, отметил Виктор Литовкин.

«У данной системы очень хорошие прицельные устройства, оптика, системы инфракрасного наблюдения за полем боя, хорошая автоматика заряжания, в том числе её можно заряжать с земли. В отличие от других российских гаубиц, у неё единый снаряд вместе с гильзой. В целом это довольно хорошая система. Но ей на смену уже идёт гаубица «Коалиция-СВ», которая способна работать без участия человека», — пояснил эксперт.

Модернизация под натовский калибр была проведена по требованию ВС Индии, но теперь Россия может поставлять эти гаубицы и в другие страны, где используют артиллерийские снаряды калибра 155 мм, отметил собеседник RT.

«Сегодня Москва может без проблем поставлять такие самоходные артиллерийские установки вместе с БЛА тем странам, которые используют как 152-мм, так и 155-мм калибр. Несомненно, данные гаубицы под калибр НАТО, используемые с беспилотниками, заинтересуют зарубежных заказчиков», — заключил Виктор Литовкин.