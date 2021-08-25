На сумму свыше 500 млрд рублей: Минобороны РФ заключило более 40 контрактов в ходе форума «Армия»

Минобороны РФ в ходе форума «Армия» заключило более 40 контрактов на общую сумму 500 млрд рублей. Как рассказал замглавы ведомства Алексей Криворучко, в рамках этих соглашений министерство получит свыше 1,3 тыс. образцов техники. В рамках заключённых договорённостей также будет проведён ремонт и модернизация более чем 150 единиц вооружения и техники. Ранее Владимир Путин заявил, что демонстрируемые на форуме образцы российского вооружения не имеют аналогов в мире.

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко рассказал, что в ходе форума «Армия» ведомство заключило более 40 контрактов на общую сумму 500 млрд рублей.

«Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей», — цитирует Криворучко ТАСС.

По его словам, в рамках этих контрактов Минобороны получит более чем 1,3 тыс. образцов техники. Также будет проведён ремонт и модернизация свыше 150 единиц вооружения, а также военной и специальной техники.

Так, Минобороны РФ подписало контракт с НПО машиностроения на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 («Циркон». — RT). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручён генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», — заявили в министерстве.

Для Воздушно-космических сил России заказаны новые партии гиперзвуковых ракет «Кинжал». Наряду с этим ведомство заказало модернизацию переносящих «Кинжалы» самолётов МиГ-31К и обновление очередной партии перехватчиков МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ.

Помимо этого, подписан договор на поставки 30 ударных вертолётов Ка-52М, которые представляют собой модернизированный вариант модели Ка-52 «Аллигатор». Их поставки должны быть проведены в 2022—2023 годах.

Также заключены контракты на поставку модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ. Ожидается, что в рамках обновления машины получат новые системы управления и радиолокации, пилотажно-навигационное оборудование и комплекс связи.

Также на russian.rt.com В форуме «Армия-2021» приняли участие 63 компании ОПК Подмосковья

Помимо прочего, стратегические бомбардировщики Ту-160М получат восемь двигателей НК-32 второй серии.

Кроме того, подписан государственный контракт на поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Платформа» и «Термит», а также контракт на поставку в вооружённые силы самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ», созданных на платформе танка Т-90 и оснащённых орудием калибра 152 мм.

Наряду с этим Минобороны заключило очередной контракт на поставку крылатых ракет большой дальности морского базирования «Калибр», а также договор на поставку ударного беспилотника «Иноходец-РУ», который был опробован в ходе боевых действий в Сирии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу высказался об обновлении оружия в российской армии. В ходе встречи Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия» он отметил, что сегодня на вооружении российской армии находится 71% современного оружия.

«Вами было сделано поручение по диверсификации оборонно-промышленного комплекса с пониманием того, что оборонный заказ будет постепенно снижаться. И современная армия сегодня имеет уже больше 71% современного оружия. Мы имеем сегодня исправность вооружения под 99%», — сказал Шойгу президенту.

Добавим, что на открытии форума «Армия-2021» и Армейских международных игр Владимир Путин высказался об уникальности отечественного вооружения. Глава государства подчеркнул, что некоторые образцы не имеют аналогов в мире.

«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать, что ещё долго не будут иметь», — заявил президент.

Путин также отметил постоянную модернизацию вооружённых сил, приведя в пример обновление в стратегических ядерных силах (СЯС).

«В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%. Это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших вооружённых сил и возможности нашей науки и техники», — отметил президент России.

Президент также подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс и вооружённые силы развиваются на новой технологической базе.

«Поэтому значительное внимание на форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления», — заявил Путин.

В целом, как отметил Путин в рамках церемонии открытия форума «Армия-2021», «России есть чем гордиться, что предложить союзникам и партнёрам» в сфере оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, российские предприятия и организации ОПК, выполняющие государственный оборонный заказ РФ, не только надёжно обеспечивают поставки вооружений и техники для отечественной армии и флота, но и «готовы к международному сотрудничеству в разработке и выпуске современных вооружений».