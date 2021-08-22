Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об обновлении оружия в российской армии.

Как он сказал на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия», сегодня на вооружении российской армии — 71% современного оружия.

«Вами было сделано поручение по диверсификации оборонно-промышленного комплекса с пониманием того, что оборонный заказ будет постепенно снижаться. И современная армия сегодня имеет уже больше 71% современного оружия. Мы имеем сегодня исправность вооружения под 99%», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шойгу заявил, что российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения.