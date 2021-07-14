В Сирии Россия проверила более 320 видов различного вооружения
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Как отметил Шойгу, в числе этого вооружения были и вертолёты компании «Роствертол», которые в ходе кампании «претерпели серьёзные изменения».
«Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолёты в том числе», — сказал министр на встрече с коллективом компании.
Говоря о развитии авиационных средств поражения, глава Минобороны России заявил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолёты в частности, нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК.
«Сегодня у нас такое оружие есть. И это — благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Минобороны России распространило видео полётов истребителей МиГ-31К в Сирии, где начались учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море. Самолёты способны применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал».