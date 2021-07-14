В Сирии Россия проверила более 320 видов различного вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения.

Как отметил Шойгу, в числе этого вооружения были и вертолёты компании «Роствертол», которые в ходе кампании «претерпели серьёзные изменения».

«Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолёты в том числе», — сказал министр на встрече с коллективом компании.

Говоря о развитии авиационных средств поражения, глава Минобороны России заявил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолёты в частности, нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК.

«Сегодня у нас такое оружие есть. И это — благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны России распространило видео полётов истребителей МиГ-31К в Сирии, где начались учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море. Самолёты способны применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал».