В форуме «Армия-2021» приняли участие 63 компании ОПК Подмосковья
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«В этом году в форуме «Армия» участвуют 63 компании из Московской области, многие из которых представили не только широкий спектр военных разработок, но и дополнили свои экспозиции продукцией двойного и гражданского назначения», — приводит слова Зиновьевой пресс-служба возглавляемого ею ведомства.
По словам министра, компании оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона вносят большой вклад в обороноспособность страны.
Всего в области работают более 120 предприятий российского ОПК, уточнила Зиновьева.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.