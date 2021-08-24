В форуме «Армия-2021» приняли участие 63 компании ОПК Подмосковья

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Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что участие компаний региона в форуме «Армия-2021» стало одним из самых представительных.
В форуме «Армия-2021» приняли участие 63 компании ОПК Подмосковья
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«В этом году в форуме «Армия» участвуют 63 компании из Московской области, многие из которых представили не только широкий спектр военных разработок, но и дополнили свои экспозиции продукцией двойного и гражданского назначения», — приводит слова Зиновьевой пресс-служба возглавляемого ею ведомства.

По словам министра, компании оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона вносят большой вклад в обороноспособность страны.

Всего в области работают более 120 предприятий российского ОПК, уточнила Зиновьева.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.

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