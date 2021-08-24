«Многие из вооружений не имеют аналогов»: Путин оценил российский ОПК на открытии форума «Армия-2021»

Отечественное вооружение по своим тактико-техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Об этом заявил Владимир Путин на открытии форума «Армия-2021» и Армейских международных игр в парке «Патриот» в Кубинке. Кроме того, он отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах превышает 80%, а также дал старт закладке шести боевых кораблей, среди которых — два атомных ракетоносца. По словам Путина, к 2027 году количество современных кораблей ВФМ должно достичь 70%.

Президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия — 2021» и Армейских международных игр в парке «Патриот» (Кубинка) рассказал об уникальности отечественного вооружения. В частности, он указал на то, что некоторые образцы не имеют аналогов в мире, среди которых назвал гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотный летательный аппарат большой дальности «Охотник».

«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать, что ещё долго не будут иметь», — заявил Путин.

Помимо этого, он указал на постоянную модернизацию вооружённых сил, приведя в пример обновление в стратегических ядерных силах (СЯС).

«В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%. Это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших вооружённых сил и возможности нашей науки и техники», — отметил президент России.

Церемония открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр — 2021

kremlin.ru

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Стратегические ядерные силы предназначены для сдерживания агрессии и поражения стратегических объектов противника в условиях войны. Они включают в себя ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил ВМФ — морские стратегические ядерные силы и часть сил ВВС — авиационные стратегические ядерные силы. Основой вооружения стратегических ядерных сил являются комплексы межконтинентальных баллистических ракет, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения и стратегические бомбардировщики с крылатыми ракетами класса «воздух-земля» и авиабомбами.

Как указал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов в ближайшем времени ожидается замена российской техники на 80—85% в ракетных войсках стратегического назначения.

«В частности вместо комплексов «Топль» поступят «Ярсы», ракеты «Сармат». Также в скором времени ВКС России получат комплексы С-500, самолёты Су-57, Су-75», — сказал он.

Роботы на вооружении

На открытии форума Путин также подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс и вооружённые силы развиваются на новой технологической базе.

«Поэтому значительное внимание на форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления», — заявил Путин.

В частности, глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что ведомство на форуме планирует заключить контракты на поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14», созданных красногорским предприятием «766 Управление производственно-технологической комплектации» («766 УПТК»). Также, говорил он, на «Армии — 2021» продемонстрируют боевых роботов, роботов-разведчиков, роботов разминирования и для работы в опасных средах.

«Будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжёлых огнемётных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90. Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия», — отмечал министр в интервью изданию «Красная звезда».

Робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14»

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Эксперты отмечают, что в линейке роботов компании «766 УПТК» есть и боевая машина — «Уран-9». В его задачи входит защита личного состава и вывод его из-под огня противника. Аппарат оснащён противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулемётом. Очередная партия из 20 «Уранов-9» была поставлена Министерству обороны в апреле 2021 года.

Ещё одним примером роботизации вооружённых сил можно назвать комплекс «Удар», который может не только автономно передвигаться по полю боя, но и взаимодействовать с беспилотниками и лёгкими роботами, предназначенными для разведки, подрыва целей, перевозки грузов и эвакуации раненых. Машина создана в АО «ВНИИ «Сигнал» (Ковров) на базе БМП-3 и оснащена пулемётом, 30-мм автоматической пушкой 2А42 и ракетным комплексом «Корнет».

По оценке Кнутова, в последнее время Россия совершила колоссальный прорыв в области беспилотной авиации и робототехники.

«Интересен беспилотник «Охотник», «Иноходец», который является улучшенной версией американского беспилотника MQ-9 Reaper. Также привлекателен перспективный беспилотник «Гром», он представлен на форуме в макетной версии. Это исключительная машина, которая будет сопровождать обычные российские самолёты и в случае необходимости прорывать противовоздушную оборону противника», — рассказал эксперт.

Помимо этого, он отметил проект «Молния» — рой беспилотников, которые будут использоваться самолётом Ил-76 и вести борьбу по средствам ПВО противника, а также комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин».

«Эту установку невозможно определить и нейтрализовать средствами радиоэлектронного подавления. Это технологии завтрашнего дня, которые не каждая страна способна создать или позволить на них потратиться», — добавил Кнутов.

Мощный флот для сильной России

По словам Владимира Путина, ещё один вид Вооружённых сил, который проходит постепенную модернизацию и наращивание потенциала, — это Военно-морской флот.

«Так, на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе и два атомных ракетоносца», — рассказал президент.

Старт строительству кораблей он объявил после открытия «Армии — 2021» в режиме видеоконференции, отдав команду ведущим предприятиям судостроения России — «Севмашу» в Северодвинске, «Адмиралтейским верфям» в Санкт-Петербурге и «Амурскому судостроительному заводу» в Комсомольске-на-Амуре.

«Мы бережём славные традиции отечественного флота, укрепляем преемственность неразрывной тысячелетней истории России, поэтому два новых атомных подводных крейсера будут носить имена Дмитрия Донского в князя Потёмкина в знак глубокого уважения и памяти подвигам наших выдающихся предков», — сказал Путин.

Также он отметил, что две большие дизельные лодки получили свои названия в честь городов Можайск и Якутск, а двум многоцелевым кораблям присвоены наименования «традиционные для русского флота» — «Грозный» и «Буйный».

Путин также отметил, что на всех кораблях будет установлено новейшее высокоточное оружие, средства управления и связи, эффективность большинства из которых «подтверждена выполнением боевых задач в Сирии».

Корабли в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море участвуют в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

«Сильной суверенной России нужен мощный сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надёжно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета в международной стабильности», — пояснил российский лидер.

По его словам, масштабные задачи ВМФ обусловлены «геополитическим положением страны и её ролью в мировых делах». Путин также подчеркнул, что к 2027 году доля современных кораблей в составе военно-морского флота должна достичь 70%.

Эксперты подчёркивают, что благодаря вышеперечисленным усилиям российский флот в ближайшем времени опередит по оснащённости и современности флоты других стран.

«Строительство двух атомных подлодок типа «Борей-А» с ракетами «Булава», две подводные лодки типа «Варшавянки», два корвета, которые будут применяться в океане, демонстрирует, что Россия решительно занялась развитием ВМФ. Если все пойдёт как планируется, к 2027 году российский флот опередит все флота мира», — отметил Юрий Кнутов.

По его словам, Россия уступает тем же США только по количеству кораблей, тогда как по огневой мощи она далёко впереди.

В том же ключе высказался и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин, отметив, что Россия благополучно пережила в своей истории период, когда она резала корабли и уходила практически из всех районов мирового океана, и теперь закрывает пробел.

«Современное мощное государство не в состоянии существовать без военно-морского флота. Он — проецирование как военной силы, так и просто демонстрация политических возможностей и намерений государства. Сегодня Россия может для защиты своих союзников, поддержания мира или решения других важных вопросов безопасности отправлять свои корабли в различные точки мирового океана», — указал в беседе с RT Литовкин.

Он отметил, что у России на данный момент несколько точек материального обеспечения флота, которые в конечном итоге когда-нибудь станут военно-морскими базами, а также мощное оружие.

«Достаточно сказать «Циркон» (российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, скоростные характеристики которой делают её недоступной для существующих систем ПРО противника. — RT), чтобы на Западе все сразу начали шевелиться», — добавил эксперт.

Готовы к контрактам

В целом, как отметил Путин в рамках церемонии открытия форума «Армия — 2021», «России есть чем гордиться, что предложить союзникам и партнёрам» в сфере оборонно-промышленного комплекса. По его словам, российские предприятия и организации ОПК, выполняющие государственный оборонный заказ РФ надёжно обеспечивают поставки вооружений и техники не только для отечественной армии и флота, но и «готовы к международному сотрудничеству в разработке и выпуске современных вооружений».

«Российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке и сегодня оно надёжно защищает безопасность очень многих стран мира, а наши оборонные предприятия, несмотря даже на сложности, вызванные эпидемией, точно в срок производят, поставляют экспортную продукцию», — подчеркнул глава государства.

Как отметил Юрий Кнутов, в этом году на «Армии — 2021» представлено много новинок ОПК, которые могут быть интересны зарубежным заказчикам, причём самые инновационные находятся в закрытых павильонах, куда пускают только по спецпропускам.

«Несмотря на пандемию, прибыло несколько десятков делегаций, даже из Иордании, что является успехом», — рассказал эксперт, подчеркнув, что ожидается заключение контрактов на сумму в 500 млрд рублей.

Ранее эту сумму называл министр обороны России Сергей Шойгу, отмечая, что планируется подписать 45 государственных контрактов.

Кнутов также предположил, что среди тех, кто пожелает заключить с Россией контракты будут такие страны, как Индия, Турция, Алжир, Египет, Вьетнам, а также страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

«В целом российскую технику с удовольствием покупают страны, которые проводят независимый от США и НАТО курс, потому что её соотношение «цена-качество» лучшее в мире», — резюмировал эксперт.