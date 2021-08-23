Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах

Президент России Владимир Путин рассказал, что доля современного вооружения в российских стратегических ядерных силах превышает 80%.

Глава государства отметил, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений.

«Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%», — приводит его слова Интерфакс.

Он отметил, что это больше, чем в других ядерных странах.

«Это показывает уровень развития наших вооружённых сил, возможности нашей науки и техники», — сказал президент.

Также Путин сообщил, что на ведущих верфях страны сегодня закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки.