Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах
- © РИА Новости / Евгений Паулин
Глава государства отметил, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений.
«Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%», — приводит его слова Интерфакс.
Он отметил, что это больше, чем в других ядерных странах.
«Это показывает уровень развития наших вооружённых сил, возможности нашей науки и техники», — сказал президент.
Также Путин сообщил, что на ведущих верфях страны сегодня закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки.