Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах

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Президент России Владимир Путин рассказал, что доля современного вооружения в российских стратегических ядерных силах превышает 80%.
Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах
  • © РИА Новости / Евгений Паулин

Глава государства отметил, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений.

«Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%», — приводит его слова Интерфакс.

Он отметил, что это больше, чем в других ядерных странах.

«Это показывает уровень развития наших вооружённых сил, возможности нашей науки и техники», — сказал президент.

Также Путин сообщил, что на ведущих верфях страны сегодня закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки.

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