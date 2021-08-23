В России построят два новых военных корабля и четыре подлодки

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Президент России Владимир Путин сообщил, что на ведущих верфях страны сегодня закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки.
В России построят два новых военных корабля и четыре подлодки
  • РИА Новости

Об этом президент рассказал в ходе церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Он отметил, что потенциал Военно-морского флота России наращивается.

«Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России получит в 2021 году три новые атомные подводные лодки и одну дизель-электрическую.

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