ВМФ России получит три новых атомных подлодки в 2021 году

Короткая ссылка
Военно-морской флот России получит в 2021 году три новых атомных подводных лодки и одну дизель-электрическую.
ВМФ России получит три новых атомных подлодки в 2021 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В этом году поступят в войска три новых атомных и одна дизель-электрическая подводные лодки, шесть боевых надводных кораблей», — приводит его слова ТАСС.

Криворучко добавил, что также в войска поставят четыре истребителя Су-57, 15 межконтинентальных баллистических ракет, три береговых ракетных комплекса «Бастион», семь зенитно-ракетных комплексов и систем.

В конце июля атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске Архангельской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить