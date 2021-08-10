ВМФ России получит три новых атомных подлодки в 2021 году

Военно-морской флот России получит в 2021 году три новых атомных подводных лодки и одну дизель-электрическую.

Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В этом году поступят в войска три новых атомных и одна дизель-электрическая подводные лодки, шесть боевых надводных кораблей», — приводит его слова ТАСС.

Криворучко добавил, что также в войска поставят четыре истребителя Су-57, 15 межконтинентальных баллистических ракет, три береговых ракетных комплекса «Бастион», семь зенитно-ракетных комплексов и систем.

В конце июля атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске Архангельской области.