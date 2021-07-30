Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске

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Атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске Архангельской области.
Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске
  • © СЕВМАШ

Отмечается, что подлодка выведена из эллинга и спущена на воду на предприятии «Севмаш».

«Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера. Сегодня праздник, который войдёт в историю ВМФ. Корабелы «Севмаша» подтвердили свой профессионализм... На этот корабль свёрстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок», — приводит ТАСС слова главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

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