В Минобороны назвали дату спуска на воду крейсера «Красноярск»

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Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М» будет спущен на воду в Северодвинске 30 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны назвали дату спуска на воду крейсера «Красноярск»
  • © СЕВМАШ

«Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии «Севмаш». Торжественная церемония спуска на воду пройдёт под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в настоящий момент завершается подготовка «Красноярска» к спуску.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

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