В Минобороны назвали дату спуска на воду крейсера «Красноярск»

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М» будет спущен на воду в Северодвинске 30 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии «Севмаш». Торжественная церемония спуска на воду пройдёт под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в настоящий момент завершается подготовка «Красноярска» к спуску.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.