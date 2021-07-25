Путин принял участие в спуске на воду траулера «Механик Сизов»
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Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что «Механик Сизов» — третий в серии супертраулеров новейшего поколения, которые строятся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу Русской рыбопромышленной компании.
Ранее сообщалось, что Путин в Санкт-Петербурге после участия в Главном военно-морском параде будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в День Военно-морского флота.