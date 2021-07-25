Путин принял участие в спуске на воду траулера «Механик Сизов»

Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что «Механик Сизов» — третий в серии супертраулеров новейшего поколения, которые строятся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу Русской рыбопромышленной компании.

Ранее сообщалось, что Путин в Санкт-Петербурге после участия в Главном военно-морском параде будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в День Военно-морского флота.