Синоптик рассказал о погоде в России в День Военно-морского флота

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в День Военно-морского флота, который отмечается 25 июля.

«Начнём с севера. Санкт-Петербург: прекрасная погода, свежий северный, северо-западный ветер. Температура очень комфортная — +19...+22 °С. +19 °С на начало парада ВМФ и +22 °С — на окончание парада. Идём южнее. Севастополь. Снова солнечно, снова хорошая погода, но ветер также северный, северо-восточный, достаточно слабый. Температура не как в Санкт-Петербурге, а заметно выше +25...+30 °С. +25 °С на начало и +30 °С на момент окончания парада», — рассказал синоптик.

По его словам, во Владивостоке тоже ожидается жаркая погода.

«Здесь душно. Относительная влажность воздуха под 80% — и это в дневные часы. Так что +30 °С на термометре организмом будут восприниматься как +32...+35 °С, то есть жаркая погода», — добавил Шувалов.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные. Погода в столице стабилизируется в пределах нормы, москвичей ожидают комфортные выходные и повышение температуры в начале недели.