Во Владивостоке побит температурный рекорд 53-летней давности

Новый температурный рекорд установлен во Владивостоке в пятницу, 23 июля. Воздух прогрелся до +33,1 °С.

Об этом сообщает сайт vostokmedia.com.

«Воздух в городе прогрелся до +33,1 °С! Предыдущая максимальная отметка для этой даты была превышена почти на 2 °С. Последний раз такая жара отмечалась в этот день в далёком 1968 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +31,4 °С», — говорится в сообщении Примгидромета.

Абсолютный температурный максимум июля был зафиксирован в 1958 году и составил +33,6 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.