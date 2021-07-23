Во Владивостоке побит температурный рекорд 53-летней давности

Короткая ссылка
Новый температурный рекорд установлен во Владивостоке в пятницу, 23 июля. Воздух прогрелся до +33,1 °С.
Во Владивостоке побит температурный рекорд 53-летней давности
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает сайт vostokmedia.com.

«Воздух в городе прогрелся до +33,1 °С! Предыдущая максимальная отметка для этой даты была превышена почти на 2 °С. Последний раз такая жара отмечалась в этот день в далёком 1968 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +31,4 °С», — говорится в сообщении Примгидромета.

Абсолютный температурный максимум июля был зафиксирован в 1958 году и составил +33,6 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить