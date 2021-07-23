Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в выходные и на следующей неделе.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Погода в столице стабилизируется в пределах нормы, москвичей ожидают комфортные выходные и повышение температуры в начале недели.

Аномальная жара больше не потревожит горожан, заявил он в беседе с НСН.

«На выходных у нас прекрасная комфортная июльская погода, без осадков, с температурой +22...+24 °С... Жары в таком понимании, в котором мы встретились с ней в первой половине июля и конце июня, уже не ожидается. Будет очень тёплая погода, воздух прогреется до +27...+29 °С в начале следующей недели, это вторник-среда. Но это отнюдь не жара, и восприниматься людьми она будет гораздо легче, чем те +33...+34 °С, которые были в первой половине месяца», — отметил Шувалов.

Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал об увеличении числа смерчей на территории России.

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