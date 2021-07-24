Путин в Петербурге примет участие в спуске на воду супертраулера
- РИА Новости
«В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов». Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде прибыли фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана.