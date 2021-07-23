В Петербург на парад прибыли корабли Индии, Ирана и Пакистана

В Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде прибыли фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана.

Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

«Все три корабля иностранных ВМС прибыли для участия в пятом Главном военно-морском параде, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Это фрегат ВМС Пакистана Zulfiquar, фрегат ВМС Индии Tabar, фрегат ВМС Ирана Sahand, которые пройдут в парадном строю на Большом Кронштадтском рейде в день парада», — приводит РИА Новости слова Евменова.

Он отметил, что участие этих кораблей в параде послужит укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками Индии, Пакистана и Ирана.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге День Военно-морского флота пройдёт без праздничного салюта из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.