Шойгу анонсировал подписание госконтрактов на «Армии-2021» на 500 млрд руб

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В ходе работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» планируется подписать 45 государственных контрактов на 500 млрд рублей. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжёлых огнемётных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90.

«Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия», — отметил министр.

Он также добавил, что на МВТФ «Армия-2021» ожидаются делегации из 97 стран, 34 из них возглавят руководители военных ведомств.

Ранее Nation News сообщал, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».

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