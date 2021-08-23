Путин заявил, что в 2027 году доля новых кораблей в ВМФ должна составить 70%

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2027 году доля новых кораблей в ВМФ должна составлять 70%.

Об этом он сказал в ходе церемонии установки закладных досок на корветы «Грозный» и «Буйный» ВМФ России.

«В ближайшие годы вам предстоит серьёзная работа по реализации заданий гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме вооружений, — чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей ВМФ достигла 70%», — приводит его слова Интерфакс.

Также Путин выразил уверенность, что кораблестроители будут достойно выполнять свои задачи.

Ранее президент России сообщил, что на ведущих верфях страны сегодня закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки.