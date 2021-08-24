Минобороны сообщило о контракте на поставку беспилотника «Иноходец-РУ»

В российском Минобороны рассказали о заключении контракта на поставку ударного беспилотника «Иноходец-РУ» в рамках форума «Армия-2021».

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РИА Новости

«Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Иноходец-РУ», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что документ подписали замминистра обороны России Алексей Криворучко и генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков. Ранее стало известно, что российское оборонное ведомство заключило очередной контракт на поставку крылатых ракет «Калибр».