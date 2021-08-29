«Решена сложнейшая задача»: как российские специалисты улучшили характеристики авиабомбы «Дрель»

Российская планирующая авиабомба ПБК-500У «Дрель» получила софт, позволяющий не допустить удара по гражданским объектам. Об этом заявил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин. По его словам, боевые элементы боеприпаса «запрограммированы на конкретные виды целей». По статистике ООН, жертвами воздушных атак часто становятся мирные жители. Массовые случаи гибели гражданских лиц зафиксированы в Афганистане, Йемене и секторе Газа. Как отмечают эксперты, основной причиной этого стало размещение противником своих позиций в жилых кварталах. Благодаря определённым техническим решениям в сфере защиты мирного населения «Дрель» может получить широкое распространение в частях ВКС России и авиации иностранных государств, полагают аналитики.

Корректируемая авиационная бомба ПБК-500У «Дрель» получила программное обеспечение, которое позволяет не допустить поражения гражданских объектов. Об этом на полях международного военно-технического форума «Армия-2021» сообщил журналистам исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

«Поражающие элементы запрограммированы на конкретные виды целей — бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки — и полностью исключают наведение на гражданские объекты», — сказал он.

Как добавил Кочкин, поражающие элементы «Дрели» не будут представлять опасности для мирного населения даже в том случае, если не сдетонируют по военным целям.

«Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он всё равно через определённое время самоликвидируется и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий», — заявил топ-менеджер.

Для изготовления бомбы используется исключительно российская электронная компонентная база.

Напомним, что кассетный боеприпас «Дрель» был создан специалистами НПО «Базальт» (входит в НПК «Техмаш»). Бомба оснащена 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами. Как подчёркивается на сайте разработчика, поражающие элементы доставляются к целям «с высокой точностью».

Масса ПБК-500У составляет 540 кг, диаметр — 0,45 м, длина — 3,1 м. «Дрель» может сбрасываться с высоты от 100 м до 14 км на скорости 700—1100 км/ч. Боеприпас способен уничтожать широкий спектр наземных целей, в том числе тяжёлое вооружение противника.

Как отмечается в материалах «Техмаша», ПБК-500У «обеспечивает поражение бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления энергетических установок, зенитно-ракетных комплексов с тепловым или радиолокационным контрастом относительно подстилающей поверхности и в условиях воздействия естественных и искусственных помех».

«Минимизировать риск гибели»

Как отметил в интервью RT военный эксперт Юрий Лямин, с появлением программного обеспечения, которое защищает гражданское население, перед «Дрелью» открываются большие перспективы в плане поставок российским ВКС и партнёрам Москвы по линии военно-технического сотрудничества.

«Опыт современных вооружённых конфликтов говорит о том, что объекты противника (сейчас мы больше имеем в виду террористические группировки) часто располагаются в жилых кварталах по соседству с мирным населением. Это сильно затрудняет нанесение авиаударов, которые были бы безопасны для гражданских лиц, особенно когда применяются боеприпасы по типу «Дрели» с довольно обширным поражением», — сказал Лямин.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Материалы ООН свидетельствуют, что авиационные удары, нанесённые в ходе военных конфликтов, по-прежнему приводят к гибели мирного населения. В июльском докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) сообщается о возросшем числе жертв среди гражданских лиц в этой республике.

Это было вызвано обострением противостояния между правительственными войсками и «Талибаном»* на фоне форсированного вывода войск США. Так, по сравнению с первой половиной 2020 года численность жертв авиаударов, которые приписываются Военно-воздушным силам Афганистана, увеличилась на 33%.

Ранее ООН зафиксировала массовую гибель людей в ходе воздушных атак во время эскалации насилия в Йемене в 2015—2016 годах. По статистике организации, за год военной операции из-за действий коалиции во главе с Саудовской Аравией, активно применявшей авиацию, погибли 3,8 тыс. гражданских лиц.

Регулярные бомбардировки мест расположений командиров и боевиков ХАМАС в густонаселённых кварталах сектора Газа проводит Израиль. Тель-Авив утверждает, что предупреждает мирное население о налётах, однако гибель мирных жителей удаётся предотвратить далеко не всегда.

В частности, крупнейшая за последние годы операция в секторе Газа «Несокрушимая скала» (2014 год), сопровождавшаяся массированными авиаударами израильских ВВС, привела к гибели 1462 палестинцев, треть из которых — дети. Об этом сообщалось в 2015 году в специальном отчёте комиссии Совета ООН по правам человека.

Как пояснил Лямин, множество авиационных боеприпасов, в том числе кассетных бомб, «плохо отличают» гражданские объекты от военных. Однако развитие технологий позволяет вывести качество селекции целей на принципиально новый уровень.

«Технологии шагнули вперёд, но российскими специалистами всё равно была решена сложнейшая задача. Насколько я понимаю, боевые элементы программируются таким образом, что осуществляют самонаведение по конкретным типам целей — бронетехнике, артиллерийским установкам, средствам ПВО», — подчеркнул эксперт.

В то же время, по словам собеседника RT, появление умных бомб не отменяет огромного значения эффективно проведённой разведки. Перед ударом необходимо чётко определить цели, подлежащие поражению, и убедиться в необходимости применения полутонной планирующей бомбы с кассетной боевой частью, говорит Лямин.

Сброс боеприпасов из бомбового отсека самолёта ВКС России

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Эту точку зрения разделяет и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. В комментарии RT он напомнил, что «Дрель» не предназначена для применения в густонаселённых кварталах. Более всего этот боеприпас подходит для удара по достаточно крупным целям, находящимся в определённом районе небольшого населённого пункта или на местности со сложным рельефом.

«Уместно напомнить, что одна из причин гибели гражданских лиц в результате авиаударов заключается в том, что противник не игнорирует использование гражданской инфраструктуры. Однако современные технологии разведки и наведения всё же позволяют минимизировать риск гибели мирного населения»,— считает Корнев.

Аналитик предполагает, что «Дрель» оснащена системой, способной сверять определённые признаки, которые она наблюдает, с базой данных и определять тем самым военные объекты.

«Выстрелил — забыл»

Разработчики называют «Дрель» уникальной авиабомбой. Несмотря на отсутствие двигателя, за счёт особой аэродинамической компоновки она способна планировать на дальность более 30 км при отходе от носителя. Навигация осуществляется с помощью Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), но на близких дистанциях включается инерциальный способ наведения.

Как отметил Александр Кочкин, лётные характеристики ПБК-500У позволяют воздушному судну не входить в зону ПВО противника. Благодаря интеллектуальной электронной начинке бомба самостоятельно определяет момент, когда ей необходимо раскрыться и выпустить боевые элементы.

Поражающие части «Дрели» спускаются на парашютах и наводятся на объекты неприятеля при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Предполагается, что суббоеприпасы «просверливают» броню и защитные укрепления, включая железобетонные сооружения. Также они могут уничтожать скрытые под землёй объекты на глубине до 3 м.

При этом ПБК-500У представляет собой малозаметный для радаров противника боеприпас благодаря широкой интеграции радиопоглощающих материалов в конструкцию.

История «Дрели» началась ещё в 1990-е годы, однако реализация проекта корректируемой авиабомбы забуксовала из-за задержек с запуском ГЛОНАСС. Основной цикл работ по ПБК-500У был завершён в 2016 году. В последние годы бомба испытывалась военными. Как ожидают в «Техмаше», в 2022 году боеприпас пополнит арсенал российской авиации.

По словам Дмитрия Корнева, в «Дрели» реализован принцип «выстрелил — забыл»: после сброса бомбы у лётчика нет необходимости её сопровождать.

«В зависимости от высоты сброса «Дрель» может планировать на десятки километров. Точный показатель из соображений секретности не называется, но можно сделать вывод, что в зону ПВО самолёт действительно не попадёт — для этого нужны зенитные комплексы, которыми обладает далеко не каждое государство, а у террористов в лучшем случае есть ПЗРК», — пояснил Корнев.

Макет планирующей бомбы ПБК-500У «Дрель» на форуме «Армия-2021»

© Виталий Кузьмин

Важное преимущество «Дрели», как полагает эксперт, заключается в её относительно невысокой цене по сравнению с управляемыми крылатыми ракетами.

«Дрель» не имеет двигателя и других дорогостоящих элементов. Эта не слишком дорогая бомба, хотя её можно отнести к классу высокоточного оружия. Такой боеприпас, пожалуй, смогут применять все самолёты оперативно-тактической и стратегической авиации России, включая перспективный бомбардировщик ПАК ДА», — рассуждает Корнев.

Собеседник RT считает, что «Дрель» полностью отвечает общемировому тренду на удешевление средств авиационного поражения.

«Россия является обладателем мощного и современного арсенала ракет воздушного базирования, но, например, в так называемых конфликтах низкой интенсивности (как в Сирии) их, как правило, нет смысла применять. Часто требуется адекватная по цене корректируемая высокоточная бомба. В принципе, «Дрель» как раз и является таким оружием», — заключил Корнев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.