«Последовательное уничтожение»: как БПЛА могут помочь России в борьбе с вражеским морским десантом в Арктике

Российские эксперты заявили о важности выработки нового способа противодействия высадке морских десантных сил вероятного противника в Арктическом регионе. По их мнению, для успешной обороны заполярных пространств РФ необходимо увязать в единый контур массированное применение БПЛА и пилотируемой авиации. Ранее подобный метод был описан сотрудниками Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Учёные предложили схему, при которой экипажи самолётов и вертолётов смогут активно взаимодействовать с дронами малого класса. В частности, БПЛА будут заниматься целеуказанием и наряду с пилотируемой авиацией наносить удары по кораблям противника, выводя главным образом из строя их антенные системы. Отмечается, что подобный метод востребован для борьбы с загоризонтной высадкой морского десанта, которую взяли на вооружение США.

Комментируя растущую военную активность США и их союзников в Арктике, опрошенные RT эксперты заявили о необходимости выработки эффективных методов противодействия ВМС, в том числе их десантно-высадочным средствам.

Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что на фоне бурного развития БПЛА России имеет смысл создать разведывательные и ударные аппараты, которые могли бы действовать в едином контуре с пилотируемой авиацией.

В беседе с RT он отметил, что сегодня институты Минобороны и оборонная промышленность РФ работают над решением проблем, касающихся взаимодействия дронов и пилотируемых авиационных комплексов.

«Главная задача таких экспериментов — уничтожение средств ПВО противника, то есть прорыв его противовоздушной обороны и ликвидация средств ответного удара. Совместное применение БПЛА, самолётов и вертолётов подойдёт и для обороны обширных арктических пространств от потенциальной высадки вражеского морского десанта», — сказал эксперт.

Заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов также считает, что широкое применение беспилотников в связке с оперативно-тактической и армейской авиацией способно прикрыть «северные стратегические направления».

«Арктика для вероятного противника — это лакомый кусочек. На сегодняшний день важно разработать новые способы борьбы с возможной морской десантной операцией, направленной против нашей страны. Исходя из текущих тенденций, можно сделать вывод, что следует привлекать не только самолёты и вертолёты, но и БПЛА, увязывая их в единую схему боевого применения», — подчеркнул Попов в комментарии RT.

Угроза от «Америки»

Ранее сотрудники Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж) представили новый способ совместного боевого применения пилотируемой авиации, разведывательных и ударных БПЛА малого класса (МК). Его содержание было опубликовано в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

«Реализация предложенного способа обеспечит своевременность нанесения авиационных ударов армейской, оперативно-тактической авиацией. Применение БПЛА МК позволит снизить риски потерь экипажей и МАК (многофункциональных авиационных комплексов. — RT) за счёт подавления средств ПВО противника и повысит точность нанесения авиационных ударов за счёт обозначения объектов удара», — говорится в статье.

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Авторы считают, что предложенное ими решение позволит эффективно противодействовать загоризонтной высадке морского десанта, особенно в условиях Арктики. Именно в этом регионе западные государства, и в первую очередь США, пытаются оспорить военное и экономическое лидерство РФ.

В материале сообщается, что в современных условиях вероятный противник способен организовать высадку морского десанта на расстоянии 30—50 миль (48,3—80,5 км) от берега, то есть вне зоны прямой видимости средств разведки.

Кроме того, воронежские специалисты обратили внимание на непрерывное совершенствование Соединёнными Штатами технологий производства универсальных десантных кораблей (УДК).

Так, в настоящее время ВМС США получают авианесущие платформы класса America, которые, по информации Пентагона, способны решать широкий спектр задач, включая усиление амфибийно-десантных групп и обеспечение действий морской пехоты в населённых пунктах, при захвате портов и аэродромов.

Десантно-высадочные средства новых УДК способны обеспечить высадку около 1700 военнослужащих с техникой и предоставить необходимую авиационную поддержку. Помимо этого, до 30% сил могут быть переброшены по воздуху, отмечают специалисты.

В статье приводится таблица, из которой следует, что авиакрыло одного корабля типа America состоит из 12 конвертопланов MV-22B Osprey (каждый аппарат вмещает 24 военнослужащих) и четырёх тяжёлых транспортных вертолётов CH-53K, способных брать на борт по 32 человека.

УДК класса America

Reuters

© Mike Blake

«В таком случае не будет требоваться полноценная поддержка действий тяжёлым авианосцем и его авиагруппой. Это объясняется тем, что УДК проекта «Америка» имеют свою авиационную группу и систему противовоздушной обороны (ПВО), что позволяет с их использованием самостоятельно проводить экспедиционные действия на отдельных оперативных (тактических) направлениях», — говорится в статье.

На основе экспериментов

Отталкиваясь от исторического опыта, сотрудники Военно-воздушной академии пришли к выводу, что у обороняющейся стороны есть возможности для сдерживания и успешного противодействия морскому десанту. Кроме того, в современных условиях нападающей группировке необходимо обеспечить превосходство в воздухе.

В целом, как считают авторы, при разработке противодесантной операции нет необходимости ставить задачу по разгрому противника. Для эффективной борьбы достаточно «достижения срыва выполнения задач штурмового эшелона и последовательного уничтожения сил высаживающегося десанта». В итоге неприятель будет вынужден отказаться от захватнических планов.

По мнению специалистов, ведущую роль в противодействии потенциальному противнику способны сыграть группы тактического назначения (ГТН), укомплектованные ударными БПЛА малого класса. Предполагается, что дроны будут действовать совместно со средствами пилотируемой авиации.

«В проведённых военно-технических экспериментах (ВТЭ) экспериментально доказана возможность применения БПЛА совместно с АА (армейской авиацией. — RT) и ОТА (оперативно-тактической авиацией. — RT)», — утверждается в статье.

В связи с этим авторы отметили положительное значение поставок оперативно-тактической авиации ВКС планирующих бомб и новых типов ракет, дальность полёта которых позволяет самолётам не входить в зону ПВО. Наряду с этим в ближайшее время на вооружении отечественных боевых вертолётов появятся управляемые ракеты, способные уничтожать цели на дистанции до 25 км.

Вместе с тем новейшим средствам поражения воздушного базирования требуется предварительное целеуказание. Эту функцию учёные предлагают возложить на БПЛА малого класса.

«Во-первых, потому что они обладают малой заметностью во всех диапазонах функционирования разведывательных средств. Во-вторых, проведённый в работе анализ показывает, что малоразмерные цели представляют определённые трудности при их уничтожении различными средствами ПВО», — подчеркивается в материале.

По словам специалистов, сегодня появилась возможность с помощью беспилотников доставлять радиомаяки, которые будут подсвечивать цели. По этим сигналам могут осуществляться пуски управляемых авиационных ракет и планирующих бомб.

Морские пехотинцы США

© U.S. Department of Defense

Согласно представленному способу борьбы с морским десантом, помимо самолётов и вертолётов, «систематическое огневое воздействие» на противника должны будут оказывать ударные беспилотные аппараты, оснащённые минами и боеприпасами малого калибра. Эффективнее всего их применять, когда УДК противника замедлили ход или полностью остановились.

«Наиболее целесообразно, по мнению авторов, БПЛА МК наносить удары в тот момент, когда осуществляется подготовка десантно-транспортных летательных аппаратов (ЛА) противника к десантированию и они находятся на верхних палубах, но не взлетели», — рассуждают учёные Военно-воздушной академии.

Специалисты уверены, что, несмотря на скромные размеры, боеприпасы дронов могут уничтожать живую силу неприятеля и наносить такой объём материального ущерба, который позволит сковать «нормальную работу боевых расчётов».

Наиболее приоритетными целями, как сообщается в статье, должны стать антенные системы радиолокационных станций (РЛС) противника.

«Свобода манёвра»

Важным преимуществом своего метода срыва морской десантной операции воронежские специалисты называют сокращение риска потерь пилотируемой авиации посредством широкого применения БПЛА. По их словам, самолёты и вертолёты будут «иметь свободу манёвра и, при необходимости, могут маскироваться в складках местности».

Также пилотируемая авиация получит возможность наносить удары высокоточным оружием по десантно-транспортным кораблям противника и «минировать подходы на путях выдвижения штурмового эшелона». Как утверждается в статье, приведённая схема действий позволит дать неприятелю «асимметричный ответ».

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Опрошенные RT эксперты положительно оценили разработанный в Военно-воздушной академии способ противодействия морскому десанту вероятного противника. В частности, они согласились с тезисом об отсутствии необходимости полного разгрома вражеских сил.

По мнению Алексея Подберёзкина, на современном театре военных действий (ТВД) зачастую достаточно «припугнуть» потенциального агрессора неминуемостью ответного асимметричного удара.

В беседе с RT эксперт отметил, что воронежские учёные разработали способ борьбы с морским десантом, ориентируясь на ряд бесспорных постулатов в военном искусстве. Один из них заключается в том, что успех на ТВД невозможен без предварительного завоевания господства в воздухе.

«Широкое применение воздушно-космических сил, в том числе с участием беспилотников, сейчас является неотъемлемой составляющей успеха любой военной операции: хоть наступательной, хоть оборонительной», — сказал Подберёзкин.

По его словам, новый метод противодействия морской десантной операции предусматривает комбинированное применение дронов и безэкипажных летательных аппаратов. Подберёзкин считает, что Россия обладает технологической базой, которая позволит реализовать предложенные учёными решения на практике.

«Очевидно, что в будущем максимальный эффект будет давать именно сочетание БПЛА и пилотируемой авиации», — пояснил Подберёзкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Попов. Как заявил эксперт в комментарии RT, в настоящее время назрела необходимость отработки методов массового применения пилотируемой авиации в связке с БПЛА. Такое взаимодействие, как считает аналитик, «даёт возможность более точечно работать и адресно отвечать на угрозы».

© U.S. Department of Defense

«Вражеская «волна» должна быть остановлена до подхода к берегу. Учёные правильно отметили, что удары важно наносить, когда начинаются мероприятия по развёртыванию десантно-высадочных средств. Я думаю, что, если поставлена задача нарушить этот процесс, для этого действительно подойдут беспилотники, в том числе малого класса. Если же требуется нанести более серьёзный ущерб, то нужно привлекать самолёты и вертолёты, огневая мощь которых существенно выше, чем у дронов», — рассуждает эксперт.

Попов полагает, что выход в свет статьи сотрудников Военно-воздушной академии можно расценивать как «своего рода послание».

«Вероятный противник понимает, что со стороны Ледовитого океана у России очень протяжённая госграница. Вообще Арктика — трудный регион для ведения боевых действий. Тем не менее мы наблюдаем, что страны НАТО, и главным образом США, ведут подготовку к потенциальному противостоянию, а Россия разрабатывает новые способы обороны, и, на мой взгляд, весьма успешные, что наверняка оказывает определённое отрезвляющее воздействие на Вашингтон», — резюмировал Попов.