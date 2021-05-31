Россия в ответ на действия НАТО сформирует около 20 новых соединений и частей

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона в ответ на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.
Россия в ответ на действия НАТО сформирует около 20 новых соединений и частей
  • РИА Новости

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что альянс во главе с США в последнее время наращивает силы. В частности, по его словам, увеличивается интенсивность полётов стратегической авиации НАТО, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растёт число их учений.

Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил о росте активности НАТО в Арктике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить