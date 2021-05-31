Россия в ответ на действия НАТО сформирует около 20 новых соединений и частей
- РИА Новости
«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — цитирует его РИА Новости.
Также он отметил, что альянс во главе с США в последнее время наращивает силы. В частности, по его словам, увеличивается интенсивность полётов стратегической авиации НАТО, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растёт число их учений.
Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил о росте активности НАТО в Арктике.