Россия в ответ на действия НАТО сформирует около 20 новых соединений и частей

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона в ответ на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что альянс во главе с США в последнее время наращивает силы. В частности, по его словам, увеличивается интенсивность полётов стратегической авиации НАТО, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растёт число их учений.

Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил о росте активности НАТО в Арктике.