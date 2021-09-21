«Мини-беспилотная авиация»: какого эффекта можно ожидать от боевого применения квадрокоптеров

На юге России войска 8-й армии успешно применили квадрокоптер, способный проводить дистанционное минирование. Об этом сообщает газета «Красная звезда». Дрон был собран военнослужащими из подручных материалов. В настоящее время БПЛА квадрокоптерного класса применяются российскими ВС в основном для разведки и корректировки огня. Благодаря простоте конструкции и управления такие беспилотники считаются весьма эффективными на дистанциях в несколько километров. Как прогнозируют эксперты, в будущем квадрокоптеры получат возможность наносить удары и эффективно действовать в городских условиях.

На учениях 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кузьминский военнослужащие успешно применили боевой квадрокоптер, способный проводить дистанционное минирование. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

«Собран он армейскими умельцами из подручных материалов в короткое время. И отлично справляется со своей работой. По словам его создателей, увеличить численность управляемых воздушных минёров можно быстро и при минимальных затратах», — говорится в материале издания.

В июле пресс-служба Южного военного округа сообщила, что на вооружение разведывательных подразделений и соединений специального назначения ЮВО поступило около 40 квадрокоптеров. Военнослужащим было поручено освоить их применение «в ходе занятий по боевой подготовке в текущем летнем периоде обучения».

«Мини-беспилотная авиация квадрокоптерного типа будет активно применяться на различных тактических учениях на ближних расстояниях для выполнения объективной оценки проведения поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений», — отмечается на сайте Минобороны РФ.

Подчёркивается, что поставленные войскам миниатюрные дроны «обладают улучшенными характеристиками по времени, дальности и скорости полёта, низкой шумностью, ориентируются в пространстве с помощью системы ГЛОНАСС».

«Муха» и «Волк-18»

Как следует из информации военного ведомства, на сегодняшний день квадрокоптеры в основном применяются для проведения разведывательных задач: мониторинг обстановки при проходе механизированных колонн, контроль территории и объектов, оценка результатов поражения целей, обнаружение живой силы и техники противника на небольших расстояниях.

В перспективе квадрокоптеры могут использоваться для обследования помещений, опасных или труднодоступных пространств. В апреле на Дне инноваций Министерства обороны Российской Федерации и в августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» сотрудники военного технополиса «Эра» (Анапа) продемонстрировали миниатюрный беспилотник «Муха».

Особенность дрона заключается в том, что он помещён в углепластиковый корпус, который обеспечивает защиту винтов при столкновениях с предметами. Аппарат позволяет осматривать туннели, гроты, подвалы. Кроме того, в «Муху» интегрирована функция автономного полёта, которая включается в случае потери дистанционного управления.

Ещё одним новейшим российским БПЛА квадрокоптерного типа является аппарат «Волк-18», который входит в состав радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности и нейтрализации беспилотников ROSC-1 разработки специалистов ПАО «НПО «Алмаз» (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

Дрон представляет собой аппарат размером 60 х 60 см и взлётной массой 6 кг. Лётные возможности позволяют ему подниматься на высоту до 2 км, находиться в воздухе около 30 минут и маневрировать.

«Волк-18» предназначен для перехвата вражеских БПЛА с помощью пуска сеток, которые запутывают винты. Чаще всего жертва квадрокоптера-истребителя теряет высоту и разбивается. Если поразить противника не удаётся, то беспилотник способен протаранить его.

«Волк-18» получает целеуказание от станции (ROSC-1. — RT), но преследует дрон противника в автоматическом режиме. Размеры выстреливаемой сетки составляют 2 × 2 м, поэтому вероятность промаха невелика. К тому же дистанция поражения должна быть менее 5 м», — пояснил ранее в комментарии RT инженер-программист «Алмаза» Владислав Атряхин.

Беспилотный охотник за дронами «Волк-18» на МАКС-2021

© RT/ Алексей Заквасин

В январе текущего года со ссылкой на источники в Минобороны РФ газета «Известия» сообщила о том, что именно с 2021 года начнутся масштабные поставки в российские войска БПЛА квадрокоптерного класса. Аппараты будут применяться не только в боевых условиях и на полигонах, но и в повседневной деятельности.

По информации издания, в экспериментальном порядке квадрокоптеры начали использоваться в армии в 2019 году. Известно, что в августе позапрошлого года пресс-служба Западного военного округа анонсировала первое в войсковой практике РФ тактико-специальное учение с расчётами БПЛА квадрокоптерного типа.

На полигоне в Ленинградской области операторы дронов получили задачу провести корректировку для «нанесения огневых ударов артиллерийскими, авиационными и ракетными ударами», осуществить разведку местности, мониторинг обстановки и патрулирование территории.

Квадрокоптер ВС РФ

© mil.ru

О результатах тактико-специального учения не сообщалось. Однако, как утверждают «Известия», по итогам опытной эксплуатации квадрокоптеров в разных военных округах РФ было принято решение перейти к поставкам для массового освоения военнослужащими.

«Барражирующая труба»

Как считают опрошенные RT эксперты, функционал использования квадрокоптеров на театре военных действий чрезвычайно широк, о чём свидетельствует практика их применения в локальных конфликтах и тенденции в перевооружении армий зарубежных государств.

В частности, турецкая компания STM выпускает разведывательно-ударный беспилотник Kargu-2, который, по информации экспертов Совета Безопасности ООН, был задействован в ливийском конфликте против войск маршала Халифы Хафтара.

По данным разработчика, турецкий квадрокоптер способен выполнять автономные полёты в любое время суток, автоматически распознавать цели, может применять различные системы слежения за объектами противника и оснащаться несколькими типами боеприпасов.

Kargu-2 летает на электрической силовой установке. Полезная (боевая) нагрузка аппарата составляет 1,3 кг, время пребывание в воздухе — 30 минут, дистанция связи с оператором 5—10 км.

Турецкий разведывательно-ударный беспилотник Kargu-2

© www.stm.com.tr

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщил, что основные преимущества мини-дрона — это манёвренность, способность продолжительного зависания над целью, дешевизна, простота эксплуатации — квадрокоптер не требует приспособлений для запуска и посадки, а также специальных навыков от оператора.

Помимо этого, такой БПЛА относительно легко изготавливается из-за широкой доступности на рынке комплектующих. В то же время по причине небольшой массы квадрокоптер подвержен негативному влиянию погодных факторов (ветра, снега, дождя).

«Это направление развивается, но пока квадрокоптеров не слишком много в войсках государств — лидеров в сфере беспилотной авиации. Одна из причин — небольшая дальность и невысокая полезная нагрузка по сравнению с БПЛА самолётного типа. Тем не менее у квадрокоптера есть свои существенные преимущества, и постепенно он превращается в средство боевого применения в тактической зоне», — подчеркнул Мураховский.

По словам эксперта, при определённых доработках мини-дрон вполне может стать носителем разнообразных средств поражения. Например, такую концепцию БПЛА развивает сейчас витебское конструкторское бюро «Дисплей». Предприятие рассчитывает добиться успеха в разработке двух разведывательно-ударных дронов.

Первый, «Квадро-1600», оснащён двумя одноразовыми противотанковыми гранатомётами РПГ-26. Взлётная масса квадрокоптера — 45 кг, время пребывания в воздухе — 25 минут, дальность — 5 км, скорость — 40 км/ч. При необходимости дрон может передавать видеоданные на дальность до 6 тыс. м.

Второй аппарат получил наименование «Барражирующая труба». Он имеет более скромные размеры и массу и оснащён одним гранатомётом РПГ-26. Дальность полёта белорусского БПЛА составляет 2 км. На беспилотниках может быть установлено поворотное устройство, которое позволяет при прицеливании изменять угол наклона боеприпаса до 90 градусов.

БПЛА квадрокоптерного типа

© REUTERS/Mohammed Salem

«На самом деле идею применения квадрокоптеров в вооружённых силах не только для разведки, но и для нанесения ударов подсказали боевики в период конфликтов на Ближнем Востоке. Для диверсий сначала они подвешивали к дронам боеприпасы к подствольным гранатомётам, а потом начали применять и другую взрывчатку», — отметил Мураховский.

Помимо оснащения малогабаритными боеприпасами, эксперт считает перспективной установку на квадрокоптеры «безоткатные» средства поражения — они позволят эффективно уничтожать беспилотники противника, не повреждая отдачей носитель. Ещё одним направлением развития конструкторской мысли, как говорит эксперт, может стать дальнейшее совершенствование дронов-сапёров, обладающих возможностью осуществлять «точечное минирование».

По прогнозу военного эксперта Юрия Лямина, в будущем дроны квадрокоптерного класса будут широко применяться на ближних дистанциях. В комментарии RT аналитик отметил, что такие аппараты подойдут в том числе для использования в городских условиях — например, при «зачистке» зданий от живой силы и борьбы со снайперами.