«Прошёл обкатку в районах боевых действий»: как модернизируется российский зенитно-ракетный комплекс «Тор»

Ижевский электромеханический завод «Купол» работает над модернизацией и улучшением всех тактико-технических характеристик ЗРК «Тор». Об этом сообщил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов. Новейшая модификация комплекса оснащена 16 зенитными ракетами вертикального старта повышенной манёвренности. «Тор» является единственным в мире подобным комплексом, который может вести огонь по целям на марше. Эксперты отмечают, что продолжающий совершенствоваться «Тор» будет востребован как в российских войсках, так и за рубежом.

Ижевский электромеханический завод «Купол» работает над модернизацией и улучшением всех основных характеристик зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор».

«Тор» совершенствуется непрерывно с момента своего появления. С 2013 года работы по модернизации ЗРК семейства «Тор» ведёт непосредственно «Купол» силами заводских конструкторских бюро в тесном сотрудничестве с ведущими профильными НИИ. Ведутся работы по кардинальному совершенствованию всех основных характеристик изделия — и боевых, и эксплуатационных», — цитирует ТАСС гендиректора предприятия Фанила Зиятдинова.

На прошедшем в конце августа форуме «Армия-2021» завод «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») представил такие образцы модификаций этого ЗРК, как «Тор-Э2», «Тор-А» и «Тор-М2КМ». Кроме того, посетителям форума был представлен перспективный комплекс ПВО «Адъютант».

Разработка комплекса

Создание зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор» началось в 1975 году. Головным разработчиком боевой машины «Тор» является Научно-исследовательский электромеханический институт (Москва). МКБ «Факел» (Химки) создало управляемую ракету 9М330, а Минский тракторный завод — гусеничные шасси. Опытно-конструкторские работы заняли менее десяти лет, на вооружение ВС СССР комплекс был принят в 1986 году. Он был создан для защиты военных и инфраструктурных объектов на тактическом уровне.

Практически сразу начались работы по модернизации комплекса. В 1991 году на вооружение была принята его обновлённая версия «Тор-М1» с ракетами 9М331 повышенной эффективности и увеличенной зоной поражения низколетящих целей. Кроме того, была добавлена более эффективная защита от помех, а экипаж комплекса сократили до трёх человек.

В дальнейшем модификация комплекса продолжилась: в 2012 году в войска поступил вариант «Тор-М1-2У».

Следующим этапом развития семейства ЗРК стала машина нового поколения «Тор-М2», которая поставляется в российские войска с 2016 года. Эксперты отмечают, что «Тор-М2» — представитель нового поколения средств ПВО малой дальности.

Он предназначен для поражения самолётов, вертолётов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Комплекс оснащён 16 зенитными ракетами вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км.

В 2019 году главный конструктор «Вымпела» Виктор Елецкий в интервью газете «Известия» указал на высокую эффективность «Тора-М2» при применении ракеты 9М338К.

«Дальность её полёта позволяет комплексу «Тор-М2» прикрывать войска по фронту 20 км. В этом секторе мы сбиваем всё, что шевелится. В том числе малоразмерные, маневрирующие, скоростные цели. Там, где раньше надо было держать две боевые машины, теперь достаточно поставить одну», — рассказал Елецкий.

Конструктор пояснил, что улучшенные характеристики 9М338К были достигнуты за счёт оригинальной аэродинамической схемы, которая позволила существенно облегчить ракету.

«Всё это мы смогли сделать благодаря одному принципиальному решению. Мы отказались от больших несущих плоскостей — крыльев, рёбер и т. д. Потому что всё это — дополнительный вес. При этом мы создали у нашей ракеты возможность выходить на углы атаки, бо́льшие, чем на предыдущих версиях. И, помимо снижения габаритов изделия, получили возможность поражать более манёвренные цели», — подчеркнул Виктор Елецкий.

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Кроме того, вместо катапультного старта в «Тор-М2» ракета выводится из пусковой установки с помощью облегчённых газогенераторов. Эти технические решения позволили сделать ракету более манёвренной и вдвое увеличить боекомплект машины.

При этом «Тор-М2» — единственное средство ПВО в мире, способное вести огонь на марше, заявил главный конструктор «Вымпела».

Этот уникальный комплекс также выпускается в арктическом варианте «Тор-М2ДТ» — на шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30ПМ. Модификация предназначена для боевого дежурства в условиях труднопроходимой болотистой местности и экстремально низких температур.

В 2019 году Минобороны РФ и завод «Купол» заключили два долгосрочных контракта на поставку «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ». Стоимость обоих соглашений в сумме составляет почти 100 млрд рублей.

Перспективы использования

В 2020 году на заводе «Купол» началось серийное производство экспортных вариантов комплекса «Тор-М2Э(К)» на колёсном шасси и «Тор-М2У» на гусеничном.

Эксперты отмечают, что ЗРК получит широкое распространение не только в ВС РФ, но и за рубежом благодаря своим впечатляющим характеристикам, а также успешному опыту применения в современных конфликтах.

В 2020 году начальник войск противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что комплексы «Тор» сбили в Сирии более 45 беспилотников, которые применялись боевиками террористических организаций.

«В целом во время боевых действий в Сирии данный комплекс продемонстрировал свою эффективность, ведь он стоял на авиабазе Хмеймим и морской базе Тартус и на его счету уже свыше нескольких десятков сбитых беспилотников», — подчеркнул в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Тор-М2Э» в экспортном варианте уже доказал свою эффективность в решении поставленных задач, добавил специалист.

«Тор» выпускается на колёсном и гусеничном шасси, а также может быть представлен в качестве отдельного боевого модуля, который может применяться где угодно, в том числе выполнять роль объектового ПВО», — пояснил Леонков.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов подчеркнул, что «Тор» может уничтожать не только БПЛА, но и ракеты реактивных систем залпового огня. По словам эксперта, дальнейшая модернизация комплекса будет направлена на интеграцию в современные цифровые системы управления войсками.

Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» во время военного парада в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов на Красной площади в Москве

РИА Новости

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«На данном этапе требуется цифровая модернизация, что позволит сопрягать комплекс со всеми новыми системами, например «Бук-М3», ЗРК С-300В4, и за счёт этого можно будет создать эшелонированную противовоздушную оборону», — рассказал собеседник RT.

После модернизации комплекс сможет бороться не только с существующими, но и с перспективными воздушными и баллистическими целями, добавил Юрий Кнутов.

«Запад сейчас тоже создаёт подобные комплексы, но преимущество комплекса «Тор» заключается в том, что он прошёл обкатку в районах боевых действий, где показал высокую эффективность. Уверен, модернизированная версия будет пользоваться спросом, как и предыдущая», — заключил эксперт.