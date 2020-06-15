Эксперт оценил разработку новой версии «Тор-М2»

Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский рассказал об особенностях тактического зенитного ракетного комплекса ПВО «Тор-М2».

В беседе с радио Sputnik он отметил, что серийное производство машины уже запущено, комплекс поступает в арктические бригады российских береговых и сухопутных войск.

«Тор» специально создавался для поражения элементов высокоточного оружия, то есть крылатых ракет, носителями которых могут быть и корабли, и авиация, и корректируемых авиационных бомб, противорадиолокационных ракет, беспилотников. Имея дальность поражения порядка 16 км и досягаемость по высоте порядка 12 км, «Тор», в том числе плавающий вариант, является основой первичного звена войсковой противовоздушной обороны», — пояснил Виктор Мураховский.

По его словам, комплекс уже доказал свою эффективность.

Ранее начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил России генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что в стране началась разработка новой модификации зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» для преодоления водных преград вплавь.