В России разрабатывают ЗРК «Тор-М2» для преодоления водных преград
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«Разрабатывается модификация «Тор-М2» на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».
Леонов также рассказал, что ЗРК «Тор-М2ДТ» будут поставлены подразделениям ПВО, дислоцирующимся в условиях Арктики и Крайнего Севера.
В апреле 2019 года ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою.
Главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал, что главной задачей «Тор-М2» является защита войск первого эшелона.