В России разрабатывают ЗРК «Тор-М2» для преодоления водных преград

В России началась разработка новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» для преодоления водных преград вплавь, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Разрабатывается модификация «Тор-М2» на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

Леонов также рассказал, что ЗРК «Тор-М2ДТ» будут поставлены подразделениям ПВО, дислоцирующимся в условиях Арктики и Крайнего Севера.

В апреле 2019 года ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою.

Главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал, что главной задачей «Тор-М2» является защита войск первого эшелона.